【美股一周前瞻】市場聚焦美股業績期　Tesla周三盤後派成績表（附數據表）

多隻美國銀行股上周五（13日）均交出較預期理想的季度業績，令市場對後續派成績表的股份有更多憧憬。本周除繼續有大型銀行股放榜外，科技股亦會陸續公布業績。

銀行股方面，美銀（美︰BAC）、摩根士丹利（美︰MS）、高盛（美︰GS）及紐約梅隆（美︰BK）將分別於周二（18日）及周三（19日）盤前派成績表。周三盤後則是本周焦點特斯拉（美︰TSLA）公布業績，NETFLIX（美︰NFLX）亦在同時段發布業績。

美國經濟和加息步伐繼續是市場關注重點，貝萊德全球固定收益首席投資長（CIO）Rick Rieder表示，相信美國不太可能會經歷經濟衰退，強調美國以消費者為導向和以服務為導向的經濟十分穩健，需要更大規模衝擊才能擾亂當前的經濟氣候，坦言經濟衰退的市場觀點已被嚴重誇大。

但他預期聯儲局今年11月仍有加息空間，因通脹目標仍需一段時間才能達到預期。

經濟數據方面，本周焦點將集中在美國最新零售銷售及房屋銷售數據。此外，聯儲局副主席巴爾（Michael Barr）周三亦會在公開場合發表講話。

本周美國重點數據 日期 項目 預測 前值 7月17日 7月紐約州製造業調查指數 -3.5 6.6 7月18日 6月零售銷售（按月） 0.5% 0.3% 6月工業生產（按月） 0% 0.2% 5月企業存貨 0.2% 0.2% 7月NAHB房屋市場指數 56 55 業績：盤前- 美銀（美：BAC）、摩根士丹利（美：MS），紐約梅隆（美：BK） 7月19日 上周MBA貸款申請指數 - 0.9% 6月新屋動工 147.5萬間 163.1萬間 6月營建許可 149萬間 149.6萬間 業績：盤前- 高盛（美：GS）

盤後：特斯拉（美：TSLA），NETFLIX（美：NFLX） 7月20日 6月成屋銷售 421萬間 430萬間 6月領先指數 -0.60% -0.70% 7月費城聯準企業展望 -10 -13.7 首次申請失業救濟金人數 24.1萬 23.7萬 連續申請失業救濟金人數 173萬 172.9萬 業績：盤前- 台積電（美：TSMC）、美國航空（美：AAL），強生（美：JNJ） 7月21日 業績：盤前- 美國運通（美：AXP）

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編輯：葉志偉