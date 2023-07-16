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【美股一周前瞻】市場聚焦美股業績期 Tesla周三盤後派成績表（附數據表）
股市 21:38 2023/07/16
多隻美國銀行股上周五（13日）均交出較預期理想的季度業績，令市場對後續派成績表的股份有更多憧憬。本周除繼續有大型銀行股放榜外，科技股亦會陸續公布業績。
銀行股方面，美銀（美︰BAC）、摩根士丹利（美︰MS）、高盛（美︰GS）及紐約梅隆（美︰BK）將分別於周二（18日）及周三（19日）盤前派成績表。周三盤後則是本周焦點特斯拉（美︰TSLA）公布業績，NETFLIX（美︰NFLX）亦在同時段發布業績。
美國經濟和加息步伐繼續是市場關注重點，貝萊德全球固定收益首席投資長（CIO）Rick Rieder表示，相信美國不太可能會經歷經濟衰退，強調美國以消費者為導向和以服務為導向的經濟十分穩健，需要更大規模衝擊才能擾亂當前的經濟氣候，坦言經濟衰退的市場觀點已被嚴重誇大。
但他預期聯儲局今年11月仍有加息空間，因通脹目標仍需一段時間才能達到預期。
經濟數據方面，本周焦點將集中在美國最新零售銷售及房屋銷售數據。此外，聯儲局副主席巴爾（Michael Barr）周三亦會在公開場合發表講話。
|本周美國重點數據
|日期
|項目
|預測
|前值
|7月17日
|7月紐約州製造業調查指數
|-3.5
|6.6
|7月18日
|6月零售銷售（按月）
|0.5%
|0.3%
|6月工業生產（按月）
|0%
|0.2%
|5月企業存貨
|0.2%
|0.2%
|7月NAHB房屋市場指數
|56
|55
|業績：盤前- 美銀（美：BAC）、摩根士丹利（美：MS），紐約梅隆（美：BK）
|7月19日
|上周MBA貸款申請指數
|-
|0.9%
|6月新屋動工
|147.5萬間
|163.1萬間
|6月營建許可
|149萬間
|149.6萬間
|業績：盤前- 高盛（美：GS）
盤後：特斯拉（美：TSLA），NETFLIX（美：NFLX）
|7月20日
|6月成屋銷售
|421萬間
|430萬間
|6月領先指數
|-0.60%
|-0.70%
|7月費城聯準企業展望
|-10
|-13.7
|首次申請失業救濟金人數
|24.1萬
|23.7萬
|連續申請失業救濟金人數
|173萬
|172.9萬
|業績：盤前- 台積電（美：TSMC）、美國航空（美：AAL），強生（美：JNJ）
|7月21日
|業績：盤前- 美國運通（美：AXP）
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編輯：葉志偉
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