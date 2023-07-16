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【美股一周前瞻】市場聚焦美股業績期　Tesla周三盤後派成績表（附數據表）

股市 21:38 2023/07/16

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多隻美國銀行股上周五（13日）均交出較預期理想的季度業績，令市場對後續派成績表的股份有更多憧憬。本周除繼續有大型銀行股放榜外，科技股亦會陸續公布業績。

銀行股方面，美銀（美︰BAC）、摩根士丹利（美︰MS）、高盛（美︰GS）及紐約梅隆（美︰BK）將分別於周二（18日）及周三（19日）盤前派成績表。周三盤後則是本周焦點特斯拉（美︰TSLA）公布業績，NETFLIX（美︰NFLX）亦在同時段發布業績。

美國經濟和加息步伐繼續是市場關注重點，貝萊德全球固定收益首席投資長（CIO）Rick Rieder表示，相信美國不太可能會經歷經濟衰退，強調美國以消費者為導向和以服務為導向的經濟十分穩健，需要更大規模衝擊才能擾亂當前的經濟氣候，坦言經濟衰退的市場觀點已被嚴重誇大。

但他預期聯儲局今年11月仍有加息空間，因通脹目標仍需一段時間才能達到預期。

經濟數據方面，本周焦點將集中在美國最新零售銷售及房屋銷售數據。此外，聯儲局副主席巴爾（Michael Barr）周三亦會在公開場合發表講話。

本周美國重點數據
日期項目預測前值
7月17日7月紐約州製造業調查指數-3.56.6
7月18日6月零售銷售（按月）0.5%0.3%
6月工業生產（按月）0%0.2%
5月企業存貨0.2%0.2%
7月NAHB房屋市場指數5655
業績：盤前- 美銀（美：BAC）、摩根士丹利（美：MS），紐約梅隆（美：BK）
7月19日上周MBA貸款申請指數-0.9%
6月新屋動工147.5萬間163.1萬間
6月營建許可149萬間149.6萬間
業績：盤前- 高盛（美：GS）
盤後：特斯拉（美：TSLA），NETFLIX（美：NFLX）
7月20日6月成屋銷售421萬間430萬間
6月領先指數-0.60%-0.70%
7月費城聯準企業展望-10-13.7
首次申請失業救濟金人數24.1萬23.7萬
連續申請失業救濟金人數173萬172.9萬
業績：盤前- 台積電（美：TSMC）、美國航空（美：AAL），強生（美：JNJ）
7月21日業績：盤前- 美國運通（美：AXP）

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