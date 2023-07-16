【NFLX股價】Netflix終爬上大裂口底　周三公布業績　兩大關注！

▲ 【NFLX股價】Netflix爬上大裂口底 周三公布業績 兩大關注！

全球最大串流影視平台Netflix（美：NFLX）將於美股周三（19日）收市後公布第二季業績，市場預期收入83億美元，按年及按季分別增長4%及1.6%。經調整純利預期13億美元，按年倒退22%，按季則持平。市場估計，Netflix經調整每股盈利2.903美元；毛利率預測40.3%，按年及按季均跌2個百分點。

Netflix近月出台措施打擊共享賬號，市場關注新措施的成效。集團上財季累計付費人數為2.32億名用戶，市料第二季增加194.4萬至2.34億名，按年增6.2%，按季升0.8%，力保帳戶增長。

與此同時，另一關注點是Netflix即將推出的節目。在上財季，Neflix推出數款熱門節目，包括驚悚間諜劇《暗夜情報員》、韓劇《黑暗榮耀》第二部、紀錄片《Full Swing》、喜劇《90年代秀》以及《黑鏡》第六季，惟收視率似乎難以追趕2021年上映的韓劇《魷魚游戲》，市場關注Netflix會否乘勢宣布加推第二季，倘若成事，將利好Netflix股價。

Netflix2022年1月由507美元裂口急插50美元，股價上周高見450.97美元，升到裂口底部，今次業績成敗，成為修復裂口向上的關鍵。

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記者：伍鍵文