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【騰訊700】騰訊電競：亞運會促電競行業規範化　「今年要把握行業窗口期」

股市 07:00 2023/07/17

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【騰訊700】騰訊電競：亞運會促電競行業規範化　「今年要把握行業窗口期」

內地繼續密鑼緊鼓發展電競，騰訊 （00700） 遊戲副總裁、騰訊電競總經理侯淼接受訪問時指，電競為今年杭州亞運會競賽項目，有助行業標準化及規範化，包括賽事設計及營運工程。他形容，去年電競行業在調整中前行，等待新機會到來，今年要把握行業窗口期。

侯淼指出，亞運會電競項目促進行業選手體系，帶動培訓水平，也招攬大量觀眾注意，「我們要通過解說讓觀看變得更簡單」。侯淼表示，電競也要向足球等傳統體育學習，降低瞭解門檻 ，也會通過XR（擴充實境）等新技術，吸引觀眾眼球，降低外界對電競陌生感，從而產生興趣，「相信亞運這舞台會加速整個過程」。

推出電競辦賽系統 降成本提品質

侯淼指出，騰訊電競一直培養人才、發展賽事運作體系，以及開發比賽項目等，而騰訊電競已儲備國際水平辦賽系統及相關技術，可以確保設備、網絡及傳輸安全，監控網絡，以及轉播穩定性。

侯淼稱，隨著坊間更多電競比賽出現，將會推出其電競辦賽系統等產業基礎建設服務，降低舉辦賽事成本，提高品質。他舉例指，系統可以控制播放、展示電競運動員資訊、採集賽事數據、編排不同玩家人數賽制等。

「電基計劃」3年培養1萬電競專才

騰訊電競將推出「電基計劃」，培養電競技術人才，並會涵蓋培訓、考試、認證及就業，目標未來三年內為行業輸送超過1萬名專業人才，侯淼說：「不光是選手，很多的從業人員，比如內容製作 、直轉播公司，電競公司管理，這些都是需要專業訓練」。

問及騰訊電競對集團商業化版圖影響，侯淼認為，電競已經是整個遊戲產品版圖重要組成部分，同時是連接全球年輕人的全新語言及路徑，公司也可通過線下合作夥伴、傳統快銷品牌等共享龐大受群，以及開發商業機會。

籌建更多競鵝酒店

公司近年合作推出電競主題競鵝酒店，侯淼表示，酒店以內容驅動經營，引入超過 30場以上線下觀賽主題活動，帶動入住率達到85%，跑贏行業水平，會續籌建更多酒店形成規模化。

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