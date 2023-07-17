90歲鍾歌蓮絲未揾夠錢拒退休 想同58歲第5任丈夫愛到永遠

90歲英國老牌女星鍾歌蓮絲（Joan Collins）活躍影壇多年，她近日接受外媒訪問時，笑言自己尚未揾夠錢未會退休。鍾歌蓮絲更坦言與58歲的第五任丈夫十分恩愛，希望兩人能愛到永遠。

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鍾歌蓮絲80年代憑著美國經典劇集《朝代》（Dynasty）家喻戶曉，更憑該劇榮獲金球獎最佳女主角。她近年繼續拍攝電影和劇集，最近期的作品為去年上映的音樂劇電影《Tomorrow Morning》。

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鍾歌蓮絲因自傳將於9月出版，近日接受英媒訪問。她透露工作日程十分繁忙，她準備在今年10月舉行為期一個月的舞台巡演。

雖然鍾歌蓮絲在倫敦、洛杉磯和法國等地均有置業，但她笑言工作是為賺錢，更開玩笑指其資產不夠她退休養老。

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鍾歌蓮絲曾經歷多段婚姻，現任丈夫Percy Gibson是一名戲劇經理。鍾歌蓮絲形容現任丈夫是她生命中的光及支柱，兩人婚後20多年間已成為一體，她也盼望彼此能愛到永遠。

鍾歌蓮絲更憶述之前的4段婚姻，笑稱離婚3次均遭前夫瓜分其財產，除了第3任丈夫與她離婚時自己已幾乎沒有錢。

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責任編輯：鄭錦玲