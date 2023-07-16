【消費券】上一期未全數用於合資格消費 約100萬市民今未能收取八達通消費券

新一期消費券今日（16日）起發放，財政司司長陳茂波發表網誌表示，本輪約650萬人受惠，其中香港永久性居民或新來港人士獲發2000元，透過不同入境計劃來港居住或升學人士則獲發1000元。不過約100萬名使用八達通收取消費券的市民，因為未能滿足有關消費要求，未能趕及今日收取第二期消費券。

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陳茂波表示，有13萬6千名市民選擇更換儲值支付工具領券，有22萬名新合資格的人士成功登記。另外，有約100萬名使用八達通領取消費券的市民，因為在4月份收到第一期消費券後，在6月30日或之前仍未全數用於合資格消費，故未能在今日領取第二期的券額。其中約三分之二的人士的累計合資格消費與目標相差少於500元，其餘的人相差少於1,000元。

該批市民需要於本月底前達到相關消費額要求，方可在下個月的16日獲發第二期消費券，如此類推，但最遲須在10月底前滿足相關要求。至於以其他儲值支付工具領取消費券的市民則沒有該限制，只需在指定期限前使用券額便可。

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