《白雪公主》真人版「小矮人」變高 迪士尼被轟政治正確

迪士尼翻拍真人版《白雪公主》電影,外媒披露電影於英國拍攝外景的劇照,發現7名「小矮人」當中有6人變高之餘,他們的種族和性別都變得多元化。有網民炮轟迪士尼為追求政治正確,導致電影有違原著設定。

《白雪公主》真人版電影定於明年3月上映,由拉丁裔女星Rachel Zegler主演。

英媒《每日郵報》指,劇組正於英國貝德福德郡(Bedfordshire)取景。該報披露的外景照顯示,Rachel Zegler的替身穿著白雪公主的招牌服飾,在一片草地上行走。

替身女子身後有7名演員,除了站在最前的一名演員明顯體型較矮小外,其餘6人的身高均高出一截。

7名演員的膚色不一,而當中也有女演員。部分網民批評上述安排與原著不符,更有人笑言電影應改名為《白雪公主和7名多元化員工》(Snow white and the seven diversity hires)。

《白雪公主》真人版電影劇情,將聚焦在一位更堅強的白雪公主夢想成為領導者。

Rachel Zegler也曾表示,人們經常開玩笑指這齣電影為「政治正確版白雪公主」(PC Snow White),她認同有必要作出上述改變。

她形容《白雪公主》真人版電影是個令人耳目一新的故事,講述一名年輕女子所發揮的作用,將超越原版當中只是等待王子有一天回來。

