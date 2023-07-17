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《白雪公主》真人版「小矮人」變高 迪士尼被轟政治正確

環球社會熱點 08:05 2023/07/17

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迪士尼翻拍真人版《白雪公主》電影，外媒披露電影於英國拍攝外景的劇照，發現7名「小矮人」當中有6人變高之餘，他們的種族和性別都變得多元化。有網民炮轟迪士尼為追求政治正確，導致電影有違原著設定。

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《白雪公主》真人版電影定於明年3月上映，由拉丁裔女星Rachel Zegler主演。

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英媒《每日郵報》指，劇組正於英國貝德福德郡（Bedfordshire）取景。該報披露的外景照顯示，Rachel Zegler的替身穿著白雪公主的招牌服飾，在一片草地上行走。

替身女子身後有7名演員，除了站在最前的一名演員明顯體型較矮小外，其餘6人的身高均高出一截。

7名演員的膚色不一，而當中也有女演員。部分網民批評上述安排與原著不符，更有人笑言電影應改名為《白雪公主和7名多元化員工》（Snow white and the seven diversity hires）。

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《白雪公主》真人版電影劇情，將聚焦在一位更堅強的白雪公主夢想成為領導者。

Rachel Zegler也曾表示，人們經常開玩笑指這齣電影為「政治正確版白雪公主」（PC Snow White），她認同有必要作出上述改變。

她形容《白雪公主》真人版電影是個令人耳目一新的故事，講述一名年輕女子所發揮的作用，將超越原版當中只是等待王子有一天回來。

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責任編輯：鄭錦玲

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