▲ 【中美關係】美財長耶倫:期望與中國在共同關注領域展開合作

美國財長耶倫表示,期望與中方在共同關注的領域展開合作,包括協助貧困國家達成債務重組。她指月初的訪華之行,有助穩定中美關係,重申兩國均有義務在共同領域達成合作。

二十國(G20)財長和央行行長會議j將於周一(17日)起,一連兩日在輪值主席國印度舉行,耶倫在會前記者會表示,訪華之行是個重要的開始,但仍有很多工作需要完成(There is much more work to do)。

她指對中國的不公平貿易做法仍感憂慮,認為有關問題尚未解決,但美國商界希望見到中國投資環境有改善,「一個可以在中國投資並蓬勃發展的環境」。

耶倫:處理債務重組需「用戶指南」

此外,提到協助他國進行債務重組時,指處理債務需要「用戶指南」,認為贊比亞債務重組的原則可適用於其他情況。

記者:伍鍵文