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【中美關係】美財長耶倫：期望與中國在共同關注領域展開合作

股市 20:00 2023/07/16

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【中美關係】美財長耶倫：期望與中國在共同關注領域展開合作

美國財長耶倫表示，期望與中方在共同關注的領域展開合作，包括協助貧困國家達成債務重組。她指月初的訪華之行，有助穩定中美關係，重申兩國均有義務在共同領域達成合作。

二十國（G20）財長和央行行長會議j將於周一（17日）起，一連兩日在輪值主席國印度舉行，耶倫在會前記者會表示，訪華之行是個重要的開始，但仍有很多工作需要完成（There is much more work to do）。

她指對中國的不公平貿易做法仍感憂慮，認為有關問題尚未解決，但美國商界希望見到中國投資環境有改善，「一個可以在中國投資並蓬勃發展的環境」。

耶倫：處理債務重組需「用戶指南」

此外，提到協助他國進行債務重組時，指處理債務需要「用戶指南」，認為贊比亞債務重組的原則可適用於其他情況。

相關文章：

【耶倫訪華】耶倫總結四日訪華行程　「世界很大，足以容納中美蓬勃發展」

【耶倫訪華】美財長耶倫訪華第一餐到雲南菜館用膳　點了哪些菜式？

記者：伍鍵文

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