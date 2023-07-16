【中美關係】耶倫：對中國不公平貿易行為感擔憂 調整對華關稅仍為時尚早

美國財長耶倫（Janet Yellen）表示，7月初訪華行程有助美中關係回穩，並希望與中國有進一步合作，包括減免低收入國家債務。不過她亦表示，仍對中國不公平貿易行為感到擔憂，認為透過調整對華關稅作為緩和局勢是為時尚早。





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耶倫在印度出席二十國集團財長會議前表示，熱切期望與中國在共同關注的領域展開合作，包括為較貧窮國家進行債務重組，同時指出一些多邊開發銀行需要先進行改革，才可以考慮再增加資本。





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耶倫稱會繼續在二十國集團會議上，推動解決貧窮國家債務問題，又指非洲國家贊比亞與中國和西方債務人達成債務重組創下先例，認為斯里蘭卡和加納等情況相似的國家，應該採用贊比亞的做法，加快債務重組步伐。

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記者：鄭昊彤