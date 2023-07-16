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【Twitter慘況】馬斯克：Twitter廣告收入跌5成　現金流仍然為負

股市 18:30 2023/07/16

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【Twitter】馬斯克：Twitter廣告收入跌5成　現金流仍然為負

Twitter易手後依然面對營運困難，Twitter技術總監馬斯克（Elon Musk）上周六（15日）發文指，Twitter由於廣告收入下降近 50%，加上沉重的債務，現金流仍然為負，「我們有餘暇做其他事的前提是，需要實現正現金流」。

去年 10 月，馬斯克斥資440億收購Twitter ，更為此出售價值數十億美元的Tesla（美：TSLA）股票，以套出資金完成交易。然而今年1月起，數百家廣告商已經減少或停止Twitter廣告支出，以回應馬斯克在公司大幅裁員，並反對平台實施變革，包括恢復之前被禁止的帳戶，並改變其內容審核方式。

今年 4 月，馬斯克向外電稱，「幾乎所有」廣告商都已恢復在Twitter 上購買廣告，他當時還聲稱該公司大致實現盈虧平衡，並預計下一季度現金流將轉為正值。

近日Twitter 開始將廣告收入分配予平台精選內容創作者，然而受到市場廣泛關注，因為收入分享計劃僅適用於付費 Twitter Blue 驗證訂閱用戶，而支付的金額由貼文回復中，所設放置的廣告而訂。

相關文章：

【AI浪潮】馬斯克：xAI會用Twitter貼文訓練AI模型　與Tesla合作

【美股焦點】Twitter威脅控告Meta Threads侵權、兼斥挖走其前員工　Meta否認指控

編輯：李哲毅

馬斯克 Tesla 股票 裁員 Twitter
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