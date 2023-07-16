較原先預期遲兩年 Tesla宣布已生產首架Cybertruck

Tesla（美：TSLA）於Twitter發布推文宣布，公司在德州奧斯汀的超級工廠已生產出首架Cybertruck電動貨車，並附上員工與Cybertruck的大合照，Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）亦有分享該貼文並祝賀團隊。

同場加映：【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

Cybertruck的原型車於2019年11月首次公開展示，當時計劃為兩年後就開始生產。後來馬斯克淡化對Cybertruck付諸生產時程的預期，他於今年5月在股東年會上就曾表示，該車的獨特設計構成挑戰。他指出，因為車身將用不銹鋼打造，令造型和焊接方面成本既昂貴、且難度也高。

【電動車行業】 Tesla玩具車 黃牛炒價升5倍【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映：【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤