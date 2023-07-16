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較原先預期遲兩年 Tesla宣布已生產首架Cybertruck

環球政經 18:35 2023/07/16

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Tesla（美：TSLA）於Twitter發布推文宣布，公司在德州奧斯汀的超級工廠已生產出首架Cybertruck電動貨車，並附上員工與Cybertruck的大合照，Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）亦有分享該貼文並祝賀團隊。

 

同場加映：【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

青姐話
【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

 

 

Cybertruck的原型車於2019年11月首次公開展示，當時計劃為兩年後就開始生產。後來馬斯克淡化對Cybertruck付諸生產時程的預期，他於今年5月在股東年會上就曾表示，該車的獨特設計構成挑戰。他指出，因為車身將用不銹鋼打造，令造型和焊接方面成本既昂貴、且難度也高。

 

 

【電動車行業】 Tesla玩具車  黃牛炒價升5倍【見下頁

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記者：鄭昊彤

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