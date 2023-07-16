皮塔次輪倘未獲過半數支持 願讓為泰黨盟友出任泰總理

泰國國會上下議院周三（19日）將就總理人選舉行次輪投票，前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）上周六（15日）表明，如他於次輪投票仍未能獲過半數支持，將退位讓賢由為泰黨盟友出任總理。

泰國國會首輪總理投票 皮塔未獲過半數支持票 【下一頁】

目前兩院共有749位議員，而皮塔需獲過半數的375張選票才能順利當選。皮塔稱他仍尋求在周三次輪投票，但今次若仍未能獲得過半票數，他將要求於大選中議席第二多的為泰黨組閣。

皮塔表示：

如果前進黨明顯無法真正帶領組閣，我願意讓排名第二的政黨（為泰黨）來領導。

他形容時間不多，泰國沒有政府的話就無法前進，所有前進黨議員都準備好支持為泰黨的總理候選人。

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為泰黨的總理候選人包括地產大亨Srettha Thavisin及前總理他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）。

皮塔所屬的前進黨上周五（14日）推出一項法案草案，試圖限制上議院投票選出總理的權力，但該黨表示過程或需時一個月。

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責任編輯：鄭錦玲