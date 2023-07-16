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熱浪衝擊全球多地 意大利氣溫或高達49度

環球社會熱點 17:09 2023/07/16

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厄爾尼諾現象持續，歐美及亞洲等全球多個地區均錄得破紀錄高溫。意大利部分城市氣溫料直逼攝氏49度。各地發出高溫警報，其中美國約1億人口恐面臨危險高溫影響。

南韓連日暴雨35死10人失蹤 隧道水浸增至8死【下一頁】

歐洲太空總署（ESA）衛星監測陸地和海洋溫度，警告歐洲將面臨或為歐洲大陸有紀錄以來最高氣溫。

意大利衛生部門已向羅馬、博洛尼亞及佛羅倫斯等16個城市發出紅色警報，該警報代表健康人士也可能受高溫威脅，建議民眾在上午11點至傍晚6點時段避免受陽光直接照射。

意大利薩丁島薩丁尼亞島（Sardinia）及西西里島（Sicily）氣溫料高達攝氏49度，料創下歐洲有史以來最高溫紀錄。

希臘、法國及西班牙同受極端高溫侵襲，意大利及希臘都有遊客中暑暈倒。由於希臘氣溫超過攝氏40度，有義工在旅遊景點派發樽裝水助旅客消暑。

希臘當局自上周五（14日）起暫停開放雅典衛城（Acropolis），避免旅客觀光期間中暑。

英國加入CPTPP 明年下半年生效【下一頁】

美國國家氣象局發出的高溫警告影響約1億人口，當局指加州及德州等地的熱浪會加劇，西部地區日間最高氣溫將較正常水平高出攝氏5至10度。

加州死亡谷（Death Valley）曾創下全球最高溫紀錄，當地截至上周六（15日）的氣溫升至攝氏48度，周日（16日）氣溫有望升至攝氏54度。

亞洲方面，日本東部局部地區周日及周一（17日）氣溫，料會升到攝氏38至39度。

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責任編輯：鄭錦玲

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