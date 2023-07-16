▲ 【強積金MPF】積金局劉麥嘉軒：「積金易」大致完成軟件開發 明年次季起陸續轉移帳戶、較原訂時間表遲約半年

積金局主席劉麥嘉軒周日（16日）發表網誌指，「積金易」平台上月取得階段性進展，平台的軟件開發工作已大致完成，按現時進度，預計可於2024年第二季起展開強積金帳戶資料轉移上平台的程序，並於2025年內完成轉移所有強積金計劃的帳戶到平台。

積金易最初預計2022年底前建成，受託人由2023年起按序分批過渡至平台後，平台會在2025年左右全面運作，但當局此前宣布，承辦商電訊盈科企業方案軟件編製進度滯後，拖累「積金易」推出時間表。

劉麥嘉軒：過去半年監督承辦商 今年內完成系統整合

劉麥嘉軒最新表示，過去半年積金局及平台公司各部門在不同層面監督承辦商，確保採取有效措施推進平台構建進度，積金局及平台公司會督促承辦商全力爭取把系統整合、使用、負載及安全等測試在今年內完成。

劉麥嘉軒指出，除了軟件開發外硬件及營運部分的籌備工作亦進展良好。平台的硬件部分及相關的數據中心已如期完成。至於服務營運方面的準備工作亦同步進行，承辦商正於港、九及新界設置服務中心，並建立外展服務團隊、查詢中心及分布各區的「積金易」自助服務機配合明年第二季平台的啟用開始運作。

首批受託人明年次季轉移至平台

劉麥嘉軒提到，當「積金易」平台完成構建和所有測試後首批加入平台的強積金受託人，即萬通信託、中國人壽信託、交通銀行信託、渣打信託（香港）及東亞銀行（信託），預計將於2024年第二季開始逐一將其強積金計劃下的帳戶轉移至平台。至於餘下強積金計劃的帳戶則於其後按受託人管理資產規模由小至大依次加入平台。

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責任編輯：李哲毅