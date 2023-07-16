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【財爺網誌】陳茂波：第二期消費券為零售餐飲注入130億消費力　約100萬人未達消費額要求未能領取

股市 17:41 2023/07/16

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【財爺網誌】陳茂波：今期消費券為零售餐飲注入額外130億消費力

政府周日（16日）起派發第二期消費券的2000元，財政司司長陳茂波發表網誌稱，今期發放消費券將為零售及餐飲市道注入額外約130億元的消費力。陳茂波稱，約100萬名使用八達通收取消費券的市民，在4月收到首期消費券後，在6月底或之前仍未全數用於合資格消費，因此未能趕及在周日收取第二期券額。

陳茂波指出，100萬名使用八達通收取消費券市民未能趕及周日收取第二期券額，當中約三分之二的人士的累計合資格消費與目標（即第1期消費券3000元）差少於500元，其餘的大部分人差少於1000元。這些市民如果能在本月底前達到相關消費額要求，便能在下個月的16日獲發第二期消費券，

13.6萬人消費券轉會 

陳茂波提到，今期發放的消費券，約有650萬人受惠，當中有13.6萬名市民選擇更換儲值支付工具收券，另外有22萬名新合資格的人士成功登記。

陳茂波指出，經過三年運作，消費券計劃累計個人電子儲值支付帳戶新增超過1300萬個，企業帳戶新增超過22萬個。根據金管局數據，今年首季儲值支付工具的交易總額為1,385億元，按年增長近兩成半；交易宗數逾18億宗，即平均每宗交易金額為77元。

陳茂波：港企可借鑑内地科企營運模式

與此同時，他亦提及上周到訪北京期間，參觀數間科創企業，指從民用前沿航天技術、智能駕駛到大型零售網絡的雲端解決方案，不同的新技術和新產品都賦能傳統企業客戶改善營運模式、增加和提升服務或產品以開拓收入，認為當中很多地方可讓本港企業借鑑和有所啟發。

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記者：伍鍵文

金融監管機構 電子消費券 陳茂波 金融 電子支付 財政司
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