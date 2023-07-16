南韓連日暴雨35死10人失蹤 隧道水浸增至8死

南韓連續4日暴雨，截至周日（16日）上午已造成35人死亡及10人失蹤。忠清北道清州市一條地下隧道水浸導致大量車輛被困，增至8人死亡。

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南韓中央災難安全對策本部指，慶尚北道災情最嚴重有18人死亡，其中最少12人死於山泥傾瀉。另外有9人失蹤及18人受傷。

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據悉，以慶尚北道北部為中心暴雨持續，有超過1,500名居民因暴雨無法歸家，農田受災面積達到1,562.8公頃。

忠清北道清州市興德區五松邑宮坪第2地下車道，上周六（15日）發生水浸。警方分析監控錄影片段，指共有15輛車受困，包括1輛巴士、兩輛火車及13輛載客車。

巴士乘客當中有9人獲救及11人失蹤，8人證實遇難。當局已派出軍人、警察、消防員等近400名公職人員及數十部裝備，展開排水及搜救工作，但預料死亡人數仍會進一步上升。

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南韓氣象部門指，除了首都圈以外的大部分地區，包括大田、世宗、光州、大邱、釜山、濟州山地等地的暴雨警告維持生效。

氣象部門預測到周一（17日）為止，全國範圍的降雨量介乎50毫米至150毫米，局部地區降雨量將超過200毫米。忠清圈、全羅圈、慶尚圈和濟州島山地的暴雨將持續到周二（18日）。

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責任編輯：鄭錦玲