  • 33°C
香港時間 : 2023716日 (週日) 15:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國加入CPTPP 明年下半年生效

環球經濟金融 15:04 2023/07/16

分享：

分享：

《跨太平洋夥伴關係全面進步協定》（CPTPP）成員國於新西蘭奧克蘭開會，英國於會上簽署協定正式加入CPTPP。英國的CPTPP成員國資格將於明年下半年生效，今次為英國自脫歐以來簽署的最大規模貿易協議。

英保守黨探討取消遺產稅 鞏固支持【下一頁】

英國於2021年2月申請加入CPTPP，經過兩年談判後於今年3月達成初步協議。英國貿易大臣栢丹娜（Kemi Badenoch）周日（16日）於新西蘭簽署加入CPTPP的議定書，是首個不屬於太平洋沿岸的成員國。

栢丹娜讚揚CPTPP將有效促進英國企業發展，為英國帶來價值數十億英鎊的額外貿易，並為英國提供機會進入超過5億人口的市場。

有指英國加入CPTPP後，CPTPP的國內生產總值 (GDP) 總額將達到12萬億英鎊，佔全球份額約15%。

新加坡交通部長易華仁 涉貪污被捕【下一頁】

英國政府的數據顯示於2019年，每100個英國工人就有1個，獲總部設於CPTPP成員國的企業聘用。

CPTPP成立於2018年，成員國包括澳洲、文萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡和越南。

除了馬來西亞及文萊以來，英國已和其餘CPTPP成員國簽署貿易協定。英國目前出口至CPTPP的99%商品均符合爭取零關稅的資格，但官員指CPTPP有助深化現有貿易安排。

英方官員透露，英國乳製品生產商將獲得向加拿大、智利、日本和墨西哥出口的機會，而牛肉、豬肉和家禽生產商將可進一步拓展墨西哥市場。

不過英媒引述官方估計10年後，CPTPP每年只會為英國經濟增加18億英鎊的貢獻，即不足英國GDP的1%。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英保守黨探討取消遺產稅 鞏固支持
2023/07/15
英保守黨探討取消遺產稅 鞏固支持
IEA首下調今年全球石油需求預測 明年增長或再減半
2023/07/14
IEA首下調今年全球石油需求預測 明年增長或再減半
新加坡次季GDP按年增0.7% 勉強避過技術性衰退
2023/07/14
新加坡次季GDP按年增0.7% 勉強避過技術性衰退
美荷里活演員工會宣布罷工 逾60年來最大規模
2023/07/14
美荷里活演員工會宣布罷工 逾60年來最大規模
英國數百萬公務員獲加薪 辛偉誠向移民開刀補貼加薪（第二版）
2023/07/14
英國數百萬公務員獲加薪 辛偉誠向移民開刀補貼加薪（第二版）

你可能感興趣

英保守黨探討取消遺產稅 鞏固支持
16:16 2023/07/15
英保守黨探討取消遺產稅 鞏固支持
IEA首下調今年全球石油需求預測 明年增長或再減半
14:19 2023/07/14
IEA首下調今年全球石油需求預測 明年增長或再減半
新加坡次季GDP按年增0.7% 勉強避過技術性衰退
12:42 2023/07/14
新加坡次季GDP按年增0.7% 勉強避過技術性衰退
經濟 地緣政治 CPTPP 貿易 英國 GDP

下一篇文章

馬斯克：倘阿斯巴甜致癌 我該早就去世
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭】拜登指普京已輸掉戰爭 料對方不會在烏動用核武（持續更新）
【俄烏戰爭】拜登指普京已輸掉戰爭 料對方不會在烏動用核武（持續更新）
英國數百萬公務員獲加薪 辛偉誠向移民開刀補貼加薪（第二版）
英國數百萬公務員獲加薪 辛偉誠向移民開刀補貼加薪（第二版）
英保守黨探討取消遺產稅 鞏固支持
英保守黨探討取消遺產稅 鞏固支持
馬斯克：倘阿斯巴甜致癌 我該早就去世
馬斯克：倘阿斯巴甜致癌 我該早就去世
新加坡交通部長易華仁 涉貪污被捕　
新加坡交通部長易華仁 涉貪污被捕　
調查揭英大學 愈趨依賴國際生學費撐財政
調查揭英大學 愈趨依賴國際生學費撐財政
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款