英國加入CPTPP 明年下半年生效

《跨太平洋夥伴關係全面進步協定》（CPTPP）成員國於新西蘭奧克蘭開會，英國於會上簽署協定正式加入CPTPP。英國的CPTPP成員國資格將於明年下半年生效，今次為英國自脫歐以來簽署的最大規模貿易協議。

英保守黨探討取消遺產稅 鞏固支持【下一頁】

英國於2021年2月申請加入CPTPP，經過兩年談判後於今年3月達成初步協議。英國貿易大臣栢丹娜（Kemi Badenoch）周日（16日）於新西蘭簽署加入CPTPP的議定書，是首個不屬於太平洋沿岸的成員國。

栢丹娜讚揚CPTPP將有效促進英國企業發展，為英國帶來價值數十億英鎊的額外貿易，並為英國提供機會進入超過5億人口的市場。

有指英國加入CPTPP後，CPTPP的國內生產總值 (GDP) 總額將達到12萬億英鎊，佔全球份額約15%。

新加坡交通部長易華仁 涉貪污被捕【下一頁】

英國政府的數據顯示於2019年，每100個英國工人就有1個，獲總部設於CPTPP成員國的企業聘用。

CPTPP成立於2018年，成員國包括澳洲、文萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡和越南。

除了馬來西亞及文萊以來，英國已和其餘CPTPP成員國簽署貿易協定。英國目前出口至CPTPP的99%商品均符合爭取零關稅的資格，但官員指CPTPP有助深化現有貿易安排。

英方官員透露，英國乳製品生產商將獲得向加拿大、智利、日本和墨西哥出口的機會，而牛肉、豬肉和家禽生產商將可進一步拓展墨西哥市場。

不過英媒引述官方估計10年後，CPTPP每年只會為英國經濟增加18億英鎊的貢獻，即不足英國GDP的1%。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲