【強積金】數碼化平台「積金易」開發大致完成 料2025年完成轉移強積金帳戶

積金局主席劉麥嘉軒於網誌表示，強積金數碼化平台「積金易」平台的軟件開發工作已大致完成，按進度預計可於明年第二季起，展開強積金帳戶資料轉移上平台的程序，並於2025年內完成轉移所有強積金計劃的帳戶到平台。



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劉麥嘉軒表示，當強積金計劃逐一轉移到平台後，計劃成員和僱主可以陸續開始使用平台管理強積金，不但效率會比現時大幅提升，節省下來的行政成本更會根據法例，通過減費直接轉移讓計劃成員受惠。





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她又指出,承辦商正於港九及新界設置服務中心，並建立外展服務團隊、查詢中心及分布各區的「積金易」自助服務機，配合明年第二季平台開始運作。當平台完成構建和所有測試後，首批加入平台的強積金受託人，即五間「先行者」，預計明年第二季開始逐一將其強積金計劃下的賬戶轉移至平台。其餘帳戶按受託人管理資產則會由規模小至大依次加入平台。

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記者：鄭昊彤