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英國簽署正式加入CPTPP 成為首個歐洲成員國

環球政經 20:58 2023/07/16

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《跨太平洋夥伴關係全面進步協定》（CPTPP）成員國在新西蘭奧克蘭舉行會議，英國於會上簽署協定正式加入CPTPP，其CPTPP成員國資格將於明年下半年生效。CPTPP成員國現增至12國，是協定自2018年生效以來的首次擴容，亦是首次加入不屬於太平洋沿岸的成員國。




 

【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

溫股知新
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英國於2021年2月申請加入CPTPP，經過兩年談判後於今年3月達成初步協議。英國貿易大臣栢丹娜（Kemi Badenoch）周日（16日）於新西蘭簽署加入CPTPP的議定書，是首個不屬於太平洋沿岸的成員國。

 

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英國的加入使CPTPP涵蓋的經濟圈由亞洲太平洋擴大到歐洲，成員國的合計國內生產總值亦從佔全球的一成二，增至一成半。


 

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記者：鄭昊彤

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