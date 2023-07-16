【數據點睇】6月內地70城市樓價整體下降 二手住宅銷售價格降幅擴大

國家統計局公布，6月份內地70個大中城市商品住宅銷售價格按月上漲的城市數目減少，各線城市新建商品住宅銷售價格按月持平或略為下降，整體有所下降；二手住宅則按月下降，其中一綫城市二手住宅銷售價格按月下降0.7%，降幅比上月再擴大0.3個百分點。





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數據顯示，6月一綫城市新建商品住宅銷售價格按月由上月的漲0.1%轉為持平，其中北京、上海按月漲0.1%和0.4%；廣州、深圳則按月下降0.1%和0.3%。70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月上漲城市亦較上月分別減少15個和8個，至31個及7個，。



按年計，一綫城市新建商品住宅銷售價格上漲1.3%，漲幅較上月回落0.4個百分點。各綫城市二手樓價均下跌，一綫城市二手住宅銷售價格按年由上漲0.4%轉為下降0.4%；二三綫城市二手住宅銷售價格按年分別下降2.4%和3.4%。









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70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格按年上漲城市有27個，較對上月增加1個。二手住宅按年上漲城市有6個，較5月減少3個。

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記者：鄭昊彤