  • 32°C
香港時間 : 2023716日 (週日) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澳門上半年入境旅客日均逾6.4萬人次 恢復近2019年全年日均六成

股樓投資 15:26 2023/07/16

分享：

分享：

澳門旅遊局公布，根據臨時數據，今年上半年入境旅客累計逾1164.5萬人次，日均超過6.4萬人次，恢復至2019年全年日均的59.6%。

 

 

【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

 

上半年國際旅客近47.5萬人次，恢復至2019年全年日均的31.2%；酒店平均入住率達80.1%，較2019年的90.8%少10.7個百分點。

 

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

 

澳門旅遊局表示，展望下半年，將繼續深化「旅遊＋」跨界融合，不斷豐富澳門旅遊元素，恢復舉辦澳門國際煙花比賽匯演及世界旅遊經濟論壇，繼續舉辦“幻彩耀濠江”光影秀等大型活動。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
澳門 酒店 目標價 股票

上一篇文章

【數據點睇】6月內地70城市樓價整體下降 二手住宅銷售價格降幅擴大

下一篇文章

【強積金】數碼化平台「積金易」開發大致完成 料2025年完成轉移強積金帳戶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【移民加拿大】港人在加拿大有一年全職工作經驗 即可申請永久居民身分 取消學歷要求 今次真係咩人都去得了 ?
【移民加拿大】港人在加拿大有一年全職工作經驗 即可申請永久居民身分 取消學歷要求 今次真係咩人都去得了 ?
【裝修設計】精明夫婦僅花16萬 建造400幾呎理想家居 真係好超值 !
【裝修設計】精明夫婦僅花16萬 建造400幾呎理想家居 真係好超值 !
【暑假好去處】九龍倉旗下海港城、時代廣場及荷里活廣場 打造香港最大型迪士尼100周年活動
【暑假好去處】九龍倉旗下海港城、時代廣場及荷里活廣場 打造香港最大型迪士尼100周年活動
長實波老道豪宅208億交易取消　新加坡基金撻訂　逾20億訂金遭沒收
長實波老道豪宅208億交易取消　新加坡基金撻訂　逾20億訂金遭沒收
【職場熱話】港男投身夕陽行業後因加薪不及妹妹感後悔 網民：做夠10年都會輸給應屆畢業生
【職場熱話】港男投身夕陽行業後因加薪不及妹妹感後悔 網民：做夠10年都會輸給應屆畢業生
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款