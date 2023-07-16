澳門上半年入境旅客日均逾6.4萬人次 恢復近2019年全年日均六成

澳門旅遊局公布，根據臨時數據，今年上半年入境旅客累計逾1164.5萬人次，日均超過6.4萬人次，恢復至2019年全年日均的59.6%。





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上半年國際旅客近47.5萬人次，恢復至2019年全年日均的31.2%；酒店平均入住率達80.1%，較2019年的90.8%少10.7個百分點。

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澳門旅遊局表示，展望下半年，將繼續深化「旅遊＋」跨界融合，不斷豐富澳門旅遊元素，恢復舉辦澳門國際煙花比賽匯演及世界旅遊經濟論壇，繼續舉辦“幻彩耀濠江”光影秀等大型活動。

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記者：鄭昊彤