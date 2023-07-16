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【美國經濟】7月消費者情緒指數初值升至72.6 美國消費者信心達近兩年高位

環球政經 14:06 2023/07/16

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美國密歇根大學7月消費者情緒指數初值升至72.6，反映美國消費者信心已升至近兩年來最高水平，主要受惠於通脹緩和，以及勞動力市場保持穩定。

 

 

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7月現況指數初值升至77.5，預期指數初值升至69.4，兩者均高於市場預期。調查亦顯示，1年期通脹預期升至3.4%，5年期通脹預期升至3.1%，兩者均按月微升0.1個百分點。

 

另外美國6月進口物價按月跌0.2%，連跌兩個月，按年為跌6.1%，為2020年5月以來最大跌幅，反映美國通脹有進一步降溫跡象。

 

 

 

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記者：鄭昊彤

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