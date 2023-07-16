【AI發展】AI發展宜增應用場景　學者：先應用後治理

人工智能（AI）技術應用普及化，在電商、醫療、金融、製造等行業都能找到其身影。加上，ChatGPT的出現打破大眾與新興科技之間的距離感，使企業及大眾紛紛嚐鮮，形成一股AI熱潮。同時，相關的應用也帶來一系列的倫理、私隱、版權等爭議。

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有AI學者表示，

現時的AI發展是五十年一遇的機會，每個人都應該使用它。

AI的發展應專注於如何在更多的場景中能夠實實在在地應用，而非只成為眾人的熱門話題。另強調，在技術應用時代，有好的應用機會才會有好的治理。

在大學研究及任教有關設計與AI、人機交互的課題，兼創辦了內地人工智能生成內容（AIGC）科企「特贊」的范凌表示，現時AI發展的突破，猶如昔日電腦踏入Computer graphics（電腦圖像） 年代，是五十年一遇的機會。

AI應用能力 宜從小培育

以有學校利用AI技術，將古詩內容生成為一張圖像，助學生更容易理解當中意境為例，他認為，人們未來的生活和工作，亦會受相關的技術影響和重塑，使用AI技術自自然然成為當中流程的一部分。強調應從小培育人們的AI應用能力，

不只是大學生，高中生、小學生都應該要學。

然而在AI技術已成為部分國家、投資者、企業的關注熱點的情況下，范凌直言：

現在更多的是改變我們朋友圈的討論話題，仍未從熱點變成實質的改變，即真正改變人們的工作和生活。眼前我們需要有一些Best Practice（最佳實踐），需要給合場景真正把Best Practice做出來。

所謂的最佳實踐，不單是指能提高效率，同時亦要擴大人們的想像力、增量市場。對於國內的AI應用發展走勢，他認為仍需要觀望未來半年內是否出現「質的變化」。

AI生活應用趨勢事在必行，生成式AI更被視為人們生活上的「好幫手」。但相關的倫理及版權爭議油然而生。包括美國在內等國家紛紛訂定因應辦法，以應對AI帶來威脅，歐盟更率先通過「人工智能法案（AI Act）」，成為全球首例。

問及如何看待AI技術所帶來的爭議和風險，及各國加緊腳步討論擬定AI法。范凌稱，在科技發展路程中，向來都是「先有技術，再有應用，再有治理。」生成式AI技術現階段可謂是「剛被發現的新大陸」，發展潛力強大，認為

愈有（發展）機會的地方，就愈會更早地出現更好的治理。

開拓應用場景 先應用後治理

他續指，負責治理的人士，不會是負責擴展應用的人。作為從事科技工具和應用工作的人，其當前的任務是開拓好各種實用的場景及技術，同時擁抱治理。

若沒有治理，發展也不會好。

至於法規是否可以杜絕版權問題，范凌直言，版權爭議一直存在且未被妥善處理好，並非因生成式AI出現才衍成的問題。制定AI法規固然有助緩解爭議，但

管太嚴，沒有了創新；管得太鬆，也沒有創新。

治理者必需與學界、社會機構、創作者等市場持份者，研究和擬定相關管治方法。

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記者：殷凱怡

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