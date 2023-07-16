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【TSLA】Tesla特斯拉周三公布業績　市場期望有幾高？另Cybertruck量產來了

股市 07:30 2023/07/16

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【TSLA】特斯拉周三公布業績　市場期望有幾高？另Cybertruck量產來了

Tesla（美：TSLA；特斯拉）周三收市後公布第二季業績，市場預期收入245.4億美元，按年及按季均增長45%，收入能交出4成的增長速度，而稱冠不少行業，不過，經調整盈利預期僅增長9%至28.7億美元，經調整每股盈利料0.818美元，因預期毛利率按年由25%跌至18.7%，按季則由19.3%減至18.7%。

由於第二季產銷數據已出，股價早已反應，特斯拉第二季生產47.97萬輛，出貨46.6萬輛，即生產較出貨僅多1.37萬輛，較第一季的1.79萬輛收窄。第一季生產44.08萬輛，出貨42.29萬輛，反映第二季兩個數字都有1成的增幅。

與此同時，特斯拉在twitter公布消息，第一輛的Cybertruck已於德克薩斯超級工廠產出，據早前報道，馬斯克對年銷量目標為25萬輛，有望為股價再「叉電」。

股價第二季至今累升35.6%，由207.46升至281.38美元，距拆股後新高414.5美元相距仍達47%，市值7623億美元。值得留意的是，

今年以來日均成交額達294億美元（約2300億港元），碰上網指100指數特別調整成份股權重，成交定必更大，增添股價波動。

【TSLA】Tesla據報擬印度設廠　每年產能達50萬輛

【TSLA】Tesla內地明早10時開售兒童電動越野車Cyberquad　落實定價1.2萬人幣　車速最高每小時8公里

記者：譚志偉

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Twitter Tesla 汽車 馬斯克
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