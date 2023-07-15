【美國加息】諾獎得主皮薩里德斯：聯儲局沒必要在未來數月內繼續加息

諾貝爾經濟學獎得主、倫敦政治經濟學院教授皮薩里德斯（Christopher Pissarides）據報認為，聯儲局沒必要在未來數個月內繼續加息，決策官員應暫時休息一下。他日前接受CNBC訪問時稱：「緊縮措施需要時間才能充分發揮作用，故考慮到通脹正朝著正確的方向發展，利率也很高，我會等待，看接下來發生什麽。」

皮薩里德斯因在失業經濟學方面的研究，在2010年獲諾貝爾經濟學獎。聯儲局在上月將聯邦基金利率目標區間維持在5至5.25厘不變，惟決策者表明有可能在年底前進一步收緊50個基點。

皮薩里德斯表示，通脹正在下降，勞動市場也不如以前般緊張，或者至少不會變得更緊張，故不會出現來自這個方向的通脹壓力，「整體來說，我認為至少美國不需要進一步加息，歐洲的情況則可能不同」。他又認為，即使通脹率持續在3%左右，亦不太可能對美國經濟造成問題。

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編輯：胡學能