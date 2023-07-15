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【股神巴菲特】巴菲特妻出席億萬富翁夏令營　嫌杯咖啡賣得貴　究竟一杯賣幾錢？

股市 17:36 2023/07/15

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92歲股神巴菲特（Warren Buffett）一向出名節儉，據報其77歲妻子Astrid亦志同道合。她據報出席億萬富翁夏令營（summer camp for billionaires）期間，向工作人員抱怨一杯售價4美元（約31.2港元）的咖啡太貴。

一年一度的億萬富翁夏令營本周已在美國愛達荷州（Idaho）太陽谷（Sun Valley）召開，巴菲特夫婦都有出席。《福布斯》引述消息人士報道，雖巴菲特身家逾1,150億美元（約8,970億港元），但太太在度假村抱怨一杯4美元的咖啡太貴，指同樣的價格可以在更平價的地方買到一磅咖啡（could get a pound of coffee）。

《華盛頓郵報》指，度假村有一間名為Konditorei的奧地利式咖啡店，其提供最便宜含咖啡套餐要價為4美元。一杯冷萃咖啡最低要價為5.5美元（約43港元），而兩杯以黑朱古力、辣椒及肉桂等材料調配的特濃咖啡套餐售價則為6美元（約46.8港元）。

巴菲特現居奧馬哈　住所65年前逾3萬美元購入

Astrid Buffett婚前原名Astrid Menks，經常陪同巴菲特出席會議。兩人於2006年結婚，當時巴菲特76歲，Astrid為60歲。兩人實際上數十年前開始約會，當時巴菲特首任太太Susan Thompson仍在世。Susan Thompson於2004年離世，生前已得悉丈夫和Astrid關係，並給予祝福。

巴菲特將於下月年滿93歲，據報現時平衡力開始出現問題。目前他居住在出生地奧馬哈（Omaha），住所是他於1958年以約31,500美元（約24.6萬港元）購下。巴菲特雖為億萬富翁，但生活過得相當「平民」，會在麥當勞買早餐、收集優惠券、以折扣價格買被冰雹損毀的汽車等。

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編輯：胡學能

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