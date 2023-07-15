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【就業市場】美國AI之都 AI沒有帶來大量新職位

環球政經 21:26 2023/07/15

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在AI甚囂塵上之時，有專家指AI能改革就業市場，提供大量新職位，可是實情時，AI企業並不願多聘人手。美國加利福尼亞州三藩市（舊金山）作為「全球AI之都」，全美前20的AI公司中有11家坐落於此，從2008年到2023年期間總共吸引了157億美元的投資。根據舊金山市長London Breed的辦公室依據風投機構NFX的數據得出的結論，這些公司一共在舊金山僱傭了3,400人。數量遠低於預期。

同場加映：【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

青姐話
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由於生成式AI的特性，舊金山科技產業的主要勞動力——軟件工程師的工作日常已經被徹底改寫。根據全球最大代碼平台GitHub的調查，92%的軟件開發人員使用AI，使用GitHub生成式AI助手的程序員完成任務的速度提高了55%。

對於這種情況，舊金山投資機構Index Ventures的合夥人Erin Price-Wright直言，這些AI公司幾乎肯定不會像愛彼迎或Dropbox那樣擁有數千名員工和公司食堂。光是這兩家上市公司，就在舊金山總共僱傭了接近1萬名員工。

微軟近期收購的OpenAI總部坐落於舊金山頗具文藝氣息的教會區，過去8年總共獲得110億美元的投資，但員工總數只有500人。據內部人士透露，在面對問題時，OpenAI會選擇訓練自己的AI來幫助其員工更有效地處理。

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與創業者和投資市場對AI概念的瘋狂相比，舊金山仍未感受到實際意義上的人潮湧動。房地產公司CBRE的研究顯示，舊金山的辦公室空置率仍超過30%，除了AI公司不怎麼招人外，愈來愈多的公司採取遠程辦公、創投基金偏安於郊區，以及科技巨頭裁員潮都是造成這一現象的因素。

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編輯：沈春生

 

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