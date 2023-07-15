【AI新知】Google醫療聊天機械人 通過美國醫師資格考

5月10日，Google發布了醫療聊天機器人Med-PaLM 2，其實今年4月Med-PaLM 2已開始在多家診所內測試。負責的工作包括回答醫療問題、總結文件或處理醫療大資料等。基於Google當下最先進的大語言模型PaLM 2以及大量醫療資料訓練，Med-PaLM 2是第一個在MedQA測試集中達到「專家」水準的AI大模型。Med-PaLM 2等醫療大模型的應用，能夠給醫療資源緊張地區提供很大說明。 據悉，這個工具可以在4分鐘內完成諮詢的總結，比醫生自己操作快12分鐘。

同場加映：【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

目前這個AI工具已經被130+家診所、超過600名醫療人員使用，三藩市的一家診所表示在使用了這個工具後來就診的病人數量增加了30%。

根據Google，Med-PaLM是第一個通過美國醫師執照資格考試（USMLE）的大型語言模型，該模型的人工智慧技術透過大量人類生成的文本訓練。這項考試的受試者為美國醫學生和受訓醫師，及格分數約為60分。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

在日前發表於自然雜誌（Journal Nature）的同行評審研究中，Google研究人員表示，Med-PaLM在具有美國USMLE執業醫師資格考試風格的選擇題中取得67.6分，比前一個版本提高了近20%。

Med-PaLM 2基於Google當下最先進的大語言模型PaLM2，PaLM 2具備3400億參數、3.6萬億tokens。它的前身Med-PaLM是首個在美國醫療執照考試（USMLE）中取得「及格」以上分數的AI模型，在MedQA資料集上的得分為67.2。Med-PaLM 2將這一分數提升了19%，達到86.5。 並且在MedMACQA、PubMedQA和MMLU幾個臨床方面的資料集上性能接近或超過SOTA。

同場加映：【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：沈春生