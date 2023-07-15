【多導體行業】Intel推7奈米晶片 跟nVidia爭中國AI市場

在美國禁令限制下，晶片製造商不得銷售效能高於I／O頻寬每秒600 GB的處理器到中國，於是輝達（nVidia）因此推出A100的降規版晶片「A800」，之後又宣布H100的降規版本「H800」晶片，而Intel以7奈米生產降規版本晶片「Habana Gaudi2」。

同場加映：【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

「Habana Gaudi2」晶片是由Intel在2019年以20億美元收購的Habana實驗室所開發，去年5月在美國推出，目標與輝達的A100圖像晶片相競爭。有報道指出，「Habana Gaudi2」晶片號稱在ResNet-50電腦視覺和BERT自然語言處理模型的測試中，效能比輝達的A100高一倍左右。

現在 Intel 則在中國宣布為中國市場導入 Habana Gaudi2 加速器，同時也獲得中國多家主要 AI 伺服器品牌的採納。

Intel執行副總裁兼資料中心與AI事業群總經理莉薇拉（Sandra Rivera）在記者會上說，大陸需求強化英特爾提供客戶「廣泛硬體選擇」的承諾，上述晶片是降低進入大陸市場的阻礙，提高客戶透過雲端和智慧邊緣技術部署AI的能力。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

過去6個月以來，AI加速器晶片因為AI模型，突然再度大受歡迎，Intel將投資更多資源，讓當地團隊能加速大陸市場產品競爭。

同場加映：【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：沈春生