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【多導體行業】Intel推7奈米晶片 跟nVidia爭中國AI市場

環球政經 18:28 2023/07/15

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在美國禁令限制下，晶片製造商不得銷售效能高於I／O頻寬每秒600 GB的處理器到中國，於是輝達（nVidia）因此推出A100的降規版晶片「A800」，之後又宣布H100的降規版本「H800」晶片，而Intel以7奈米生產降規版本晶片「Habana Gaudi2」。

同場加映：【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

青姐話
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「Habana Gaudi2」晶片是由Intel在2019年以20億美元收購的Habana實驗室所開發，去年5月在美國推出，目標與輝達的A100圖像晶片相競爭。有報道指出，「Habana Gaudi2」晶片號稱在ResNet-50電腦視覺和BERT自然語言處理模型的測試中，效能比輝達的A100高一倍左右。

現在 Intel 則在中國宣布為中國市場導入 Habana Gaudi2 加速器，同時也獲得中國多家主要 AI 伺服器品牌的採納。

Intel執行副總裁兼資料中心與AI事業群總經理莉薇拉（Sandra Rivera）在記者會上說，大陸需求強化英特爾提供客戶「廣泛硬體選擇」的承諾，上述晶片是降低進入大陸市場的阻礙，提高客戶透過雲端和智慧邊緣技術部署AI的能力。

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過去6個月以來，AI加速器晶片因為AI模型，突然再度大受歡迎，Intel將投資更多資源，讓當地團隊能加速大陸市場產品競爭。

同場加映：【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

溫股知新
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編輯：沈春生

 

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