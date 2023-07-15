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【互聯網產業】 AI運算成本大增 數據中心價格飛漲

環球政經 16:01 2023/07/15

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AI領域需求暴增，導致一些數據中心運營商提高租約價格，以應對日益增長的運算服務器能耗所帶來的用電成本增加。

同場加映：【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

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數據中心的客戶既包括小型企業，也包括大型雲提供商，目前用電量的增速已超過運營商擴展容量的速度。商業地產服務公司世邦魏理仕集團（CBRE Group）的最新分析顯示，美國維珍尼亞州北部擁有全球最大的數據中心市場，超過275個數據中心。今年可供租賃的用電量從一年前的46.6兆瓦縮減至38.4兆瓦。世邦魏理仕強調，盡管當地數據中心的總用電量同比增長19.5%至2,132兆瓦，但可供租用的用電量卻在下降。

今年AI大火帶動了數據中心成本飆升，有報導指，與運行AI運算相關的能源使用，正迅速成為數據中心費用上漲的關鍵驅動因素。

據悉，AI應用程序比傳統軟件消耗更多的能量，因為它們旨在讀取更大量的數據。幾天之內，單個AI模型可能會消耗數万千瓦時的電力，而生成式AI模型可比標準AI工具再大100倍。市場研究公司Enterprise Technology Research，今年對約500名企業IT決策者進行了調查，其中有一半以上都表示，計劃評估、部署或投入更多資源用於類似ChatGPT的生成式AI技術。

還有分析指出，由於許多雲供應商也租賃數據中心的空間，隨着愈來愈多的公司採用生成式AI，不斷上漲的數據中心成本可能會導致更高的雲計算費用。鑑於生成式AI工作負載需要更多的計算，勢必更廣泛地影響數據中心的能源效率和冷卻系統，即影響會遍及行業的方方面面。

能耗也直接與運營成本相關。據諮詢機構Tirias Research建模預測，到2028年數據中心功耗將接近4,250兆瓦，比2023年增加212倍，數據中心基礎設施加上運營成本總額或超760億美元。

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編輯：沈春生

 

 

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