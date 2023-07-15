【暑假好去處】兒童界爆紅唱跳動畫CoComelon登陸商場 設5,000呎4大吹氣遊樂設施

全球收視率最高的幼童娛樂頻道CoComelon於YouTube全球訂閱人數排第3位，有超過1.9億訂閱人數，而每月在 Netflix 和 YouTube 等平台上的觀看次數更超過 49 億次。Klook x STAYFUN呈獻「CoComelon」仲夏吹氣遊樂園@屯門市廣場，於7 月14日至8月27日期間登陸屯門市廣場，活動門票即日起於Klook平台獨家預售。

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今年暑假，大人小朋友可以一齊投入JJ與家人、朋友的CoComelon世界，頻道內大受歡迎的短片所包含的歡樂元素糅合成為4大吹氣遊樂區，打造逾5,000呎的吹氣遊樂園，而場內540吋大電視更會每日定時播放CoComelon熱門音樂短片。

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市吹氣遊樂區更包括Blippi體驗專區，是另一風靡兒童界的Blippi跨平台，月瀏覽量超過 10 億次，通過創造相關、易於理解且讓學習充滿樂趣的內容和體驗，激發世界各地學齡前兒童的好奇心。



CoComelon 通過正面積極的態度為小朋友的成長提供支持，於每一個重要的成長時刻製作一首歌，精緻繽紛的動畫及令人容易琅琅上口的曲詞幫助孩童重要的早期學習生活更添趣味！今次以CoComelon大熱歌曲短片為題材製作而成的吹氣遊樂設施，定能令一眾粉絲小朋友及家長著迷，暑假與JJ結伴投入CoComelon世界，暢玩4大吹氣遊樂設施：



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除了以CoComelon以及Blippi為創作元素的4大吹氣遊樂設施之外，全港首個「CoComelon」仲夏吹氣遊樂園更設有獨家期間限定店！以夏日為主題的限定店首次齊集超過40款CoComelon、JJ與家人及朋友、以及Blippi的官方周邊產品，包括適合嬰幼兒的音樂毛公仔、抱枕，學齡前幼童喜愛的發聲玩具、膠積木，以至多款遊戲套裝，場內亦會售賣獨家CoComelon造型汽球，而S+ REWARDS會員亦可憑指定點數換領，增添歡樂氣氛。



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撰文 : 陳詠妍



