DSE放榜在即 局長向考生介紹傳統大學以外的選擇

今年文憑試（DSE）將於7月19日放榜，運輸及物流局局長林世雄也特地在網誌介紹傳統大學以外的選擇。

林世雄表示，知道參與大學聯招辦法（JUPAS）的考生於放榜後有一次修改課程選擇的機會，但必須於指定時間內完成改選程序。提大家務必要清楚掌握自己心儀院校或學科的入學條件，因應自己考取的成績和個人興趣，盡快作出合適的抉擇。除了「諗定」改選的組合外，大家亦不妨「諗下」JUPAS以外的課程，說不定會為你打開另一片天空。

先是香港國際航空學院。他表示，香港國際航空學院設有航空營運文憑課程，為期13個月，包括一個月的理論課及12個月的實習期。學員完成理論課，初步認識航空業後，便可因應自己的興趣和專長，揀選適合自己的工種，例如飛機工程、地勤服務、停機坪/飛行運作服務、航空配餐、航空貨運、航空保安及航空發展等，透過實踐掌握專業技術和寶貴經驗，同時可有穩定收入。



【人物專訪】一試未必定生死 Thei校長劉建德 由飛機學徒踏上航天工程權威之路，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

成功完成文憑課程後，學生可報讀為期15個月的航空管理專業文憑課程，更深入認識航空管理的知識。如果學生有興趣繼續攻讀學士學位，可以升讀由職業訓練局才晉高等教育學院與澳洲皇家墨爾本理工大學（RMIT）合辦的兼讀制銜接學位課程，只需兩年便可取得學士學位。



以上由香港國際航空學院開辦的課程均獲海運及空運人才培訓基金認可，合資格的畢業生可在完成課程後，向基金申請學習津貼。



另外也有海運和航空業實習計劃。他表示，海運和航空業實習計劃是海運及空運人才培訓基金的旗艦項目。港府剛公布一些優化措施，將海運業的實習職位擴展至全年接受申請，並擴大至包括中六離校生，與航空業實習職位看齊。



「學校起動」職場體驗計劃復常後首辦 逾30多家機構為140名高中學生提供暑期實習機會，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

實習計劃一直透過海運及航空業界公司為指定本地大專院校學士學位或副學位課程的全日制非準畢業學生提供實習職位。計劃優化後，計劃參加資格將擴展至於任何本地、內地及海外的大專院校修讀全日制學士學位或副學位課程的香港學生，包括準畢業學生，將令更多有志投身海運和航空業的青年受惠。

在政府、業界和院校三方合作下，海運及空運人才培訓基金就參與公司向每名實習生支付的每月酬金提供75%或7,000元（以較低者為準）資助，資助期每年上限為三個月。實習計劃自2014年推出至今，已有超過3,600名學生在香港不同海運和航空業公司實習。有關計劃詳情，請瀏覽海運及空運人才培訓基金網頁。

【職場熱話】23歲男做外判文員月薪1.1萬 網民：工資真的很低，轉行吧，詳見【下一頁】

按圖看樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

同場加映：【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：陳詠妍