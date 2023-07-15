【暑假好去處】昂坪360辦泡泡嘉年華送逾八千份獎品 數千隻橡皮鴨任你打卡+幻彩泡藝表演

昂坪360繼舉辦《橡皮鴨二重暢》遊昂坪360活動，緊接推出「360夏日泡泡嘉年華」。除了「泡泡浴主題纜車」及「巨大化透明浴缸」裝置外，由7月15日至8月27日的每個星期六及日，昂坪市集23號商店特設夢幻浴室場景，數百隻昂坪獨有的橡皮鴨在1：1浴缸中暢泳，同場亦設三大遊戲攤位——「拋圈高手」、「泡泡推球」及「運球達人」，共派逾八千份禮物。

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市集亦設有多個精彩活動，包括由本地藝術家以肥皂泡做出獨特視覺效果的「幻彩泡藝表演」；「泡泡雲朵處處飄」環節讓賓客可親自炮製漫天泡泡；「彩繪透明扇子工作坊」由導師教授以彩繪方式為透明扇子添上美侖美奐的色彩。賓客可把握機會以港幣360元購買「360季度通」，由購買當日至2023年11月30日無限次任搭標準車廂纜車，兼送大澳及昂坪市集港幣20元小食券及「360夏日泡泡嘉年華」攤位遊戲券2張。購買「360季度通」3張或以上，更可享額外85折優惠，隨時親臨昂坪360搭纜車遊大嶼山。

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由7月15日至8月27日的每個星期六及日，昂坪市集內的23號商店將開放夢幻浴室場景，以夢幻的糖果色為主調，配以三大遊戲攤位——「拋圈高手」、「泡泡推球」及「運球達人」，一連七星期總共送出超過八千多份獎品！賓客憑攤位遊戲券即可參加遊戲乙次。「拋圈高手」是個拋擲競技，參加者於限定時間內把圓環拋出，達到指定分數即中獎；「泡泡推球」考驗眼力及手感，只要把冰壺推進指定圈內，即可換領禮物；「運球達人」考驗參加者的協調能力，透過控制木棒，讓圓球跌入洞中即中獎。

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「360夏日泡泡嘉年華」活動期間，「幻彩泡藝表演及互動環節」將於每個星期六及日的指定時間，於昂坪市集圓形廣場的巨大化透明浴缸前上演，本地藝術家以甜美夢幻的肥皂泡做出千變萬化的獨特視覺效果，讓大家沉浸在滿佈泡泡的空間。圓形廣場亦特設「泡泡雲朵處處飄」體驗活動，結合「雲朵機」及歡樂音樂的互動遊戲，賓客可運用「雲朵機」製泡，創作出一團又一團猶如雲朵般輕盈可愛的泡泡，投入歡樂夢幻的氛圍。昂坪市集涼亭於活動期間舉辦「彩繪透明扇子工作坊」，由導師教授以彩繪方式為透明扇子上色，讓賓客能親手製作專屬的小扇子，度過炎炎夏日。



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橡皮鴨早於上月中已登陸昂坪360舉辦《橡皮鴨二重暢》遊昂坪360活動，當中可供賓客在纜車之旅與橡皮鴨打卡的「泡泡浴主題纜車」* 將繼續不定時驚喜出現，讓幸運的賓客猶如置身浴室內與橡皮鴨一同體驗獨一無二的纜車之旅；昂坪市集的大型繪本風格浴室亦會繼續展出，這個戶外浴室設有多個巨大化的浴室產品，包括超過２米高的牙刷及牙膏、巨型沐浴露等，當中最吸睛的必定是正中心的透明浴缸！數千隻橡皮鴨一同在內闊約4米、高約2米的戶外透明浴缸中暢泳，賓客可仿如走進浴缸與一眾橡皮鴨打卡留念。

*「泡泡浴主題纜車」數量有限，並不定時出現。

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撰文 : 陳詠妍



