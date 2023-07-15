【電動車行業】 Tesla玩具車 黃牛炒價升5倍

7月14日上午10點，特斯拉（Tesla）中國官網正式開售Cyberquad玩具車，該款玩具車售價為11,990元人民幣。作為特斯拉在中國官網推出的首款兒童玩具車，Cyberquad一經開售便引發廣泛關注，行情火熱。在開賣3小時後所有配額就被一掃而空、黃牛價最高更炒到5.99萬人民幣！

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Cyberquad光是車體就重達48.5公斤，能夠成載最重50公斤的孩童，約0.5匹（350W）的馬達功率能為Cyberquad帶來兩檔行駛速度（4km/h，8km/h），2.16V 188Wh的鋰電池則是能具備13公里（約1.5小時）續航里程；不過由於只是玩具車的關係所以沒有用超充充電的可能性，只能用家充來補充電量。

雖然說Cyberquad是為8到12的孩童所設計的「玩具」車，但堪比Cybertruck的有稜有角硬派鈑件線條、粗獷的越野胎以及鋼管車架設定，給大人們滿滿地為Cyberquad著迷的理由，而且未來Cybertruck一但交車，貨斗上載一台Cyberquad的「全家福」景象，應該也是粉絲追求的畫面吧？

不過，如果沒有一開賣就搶到Cyberquad的粉絲，想要擁有這輛純電玩具車的成本就高出不少，根據《汽車之家》報導，網路上已有黃牛將Cyberquad加價到1.59萬元人民幣，而這樣的漲價幅度還算「客氣」的，因為還有5.99萬元人民幣的報價，直接坐地起價漲5倍、相當於黃牛1輛原廠可以買5輛！目前Tesla並沒有給出Cyberquad的重要資訊，包括何時能夠交車、甚至補貨完成等。

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編輯：沈春生