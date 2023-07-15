新加坡交通部長易華仁 涉貪污被捕　

新加坡交通部長易華仁（Subramaniam Iswaran）涉貪被捕，貪污調查局證實表示，易華仁在周二被捕，已獲准保釋外出，但護照被沒收。另一外涉案人是旅店置業執行董事王明星，亦在同日被捕，同樣獲准保釋。

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貪污調查局指案件仍在調查，拒透露詳情。旅店置業向新加坡交易所發聲明，指王明星正與貪污調查局合作，就他與易華仁的溝通提供資料。

剛辭去國務資政職位以參選總統的尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）表示，任何涉及誠信和腐敗的行為，都會被認真看待，貪污調查局有完整權力。他強調這就是新加坡的獨待之處，令新加坡受到世界欣賞，每次遇到挫折，都是強化體制和展示透明度的機會。

副總理兼財長黃循財周三（12日）表示，人民行動黨及政府會保持坦誠及透明度，就算有關做法將令人民行動黨及政府的聲譽受損或感到難堪，亦不會將任何事掃到地氈下加以隱瞞，他強調會與總理全力保持及維護新加坡人民對政府的信任。

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現年61歲的易華仁1997年加入政壇，2001年當選西海岸集選區議員，2021年獲委任為交通部長，之前曾出任貿易部長、通訊及新聞部長等內閣職位。

責任編輯：林建忠

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