  • 34°C
香港時間 : 2023715日 (週六) 13:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新加坡交通部長易華仁 涉貪污被捕　

環球社會熱點 13:19 2023/07/15

分享：

分享：

新加坡交通部長易華仁（Subramaniam Iswaran）涉貪被捕，貪污調查局證實表示，易華仁在周二被捕，已獲准保釋外出，但護照被沒收。另一外涉案人是旅店置業執行董事王明星，亦在同日被捕，同樣獲准保釋。

調查揭英大學 愈趨依賴國際生學費撐財政【下一頁】

貪污調查局指案件仍在調查，拒透露詳情。旅店置業向新加坡交易所發聲明，指王明星正與貪污調查局合作，就他與易華仁的溝通提供資料。

剛辭去國務資政職位以參選總統的尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）表示，任何涉及誠信和腐敗的行為，都會被認真看待，貪污調查局有完整權力。他強調這就是新加坡的獨待之處，令新加坡受到世界欣賞，每次遇到挫折，都是強化體制和展示透明度的機會。

副總理兼財長黃循財周三（12日）表示，人民行動黨及政府會保持坦誠及透明度，就算有關做法將令人民行動黨及政府的聲譽受損或感到難堪，亦不會將任何事掃到地氈下加以隱瞞，他強調會與總理全力保持及維護新加坡人民對政府的信任。

卓慧思副業平均時薪逾16萬 約翰遜身價更高【下一頁】

現年61歲的易華仁1997年加入政壇，2001年當選西海岸集選區議員，2021年獲委任為交通部長，之前曾出任貿易部長、通訊及新聞部長等內閣職位。

責任編輯：林建忠

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

調查揭英大學 愈趨依賴國際生學費撐財政
今日
調查揭英大學 愈趨依賴國際生學費撐財政
美男嬰被奶粉溝芬太尼毒死 17歲母：以為只係可卡因
2023/07/14
美男嬰被奶粉溝芬太尼毒死 17歲母：以為只係可卡因
卓慧思副業平均時薪逾16萬 約翰遜身價更高
今日
卓慧思副業平均時薪逾16萬 約翰遜身價更高
巴菲特妻出席億萬富翁夏令營 呻31元一杯咖啡太貴
2023/07/14
巴菲特妻出席億萬富翁夏令營 呻31元一杯咖啡太貴
意國校工摸學生臀部 法官稱不夠10秒判無罪 網民「自摸」抗議
2023/07/14
意國校工摸學生臀部 法官稱不夠10秒判無罪 網民「自摸」抗議

你可能感興趣

調查揭英大學 愈趨依賴國際生學費撐財政
今日 11:47
調查揭英大學 愈趨依賴國際生學費撐財政
美男嬰被奶粉溝芬太尼毒死 17歲母：以為只係可卡因
18:00 2023/07/14
美男嬰被奶粉溝芬太尼毒死 17歲母：以為只係可卡因
卓慧思副業平均時薪逾16萬 約翰遜身價更高
今日 09:05
卓慧思副業平均時薪逾16萬 約翰遜身價更高
罪案 貪污 新加坡

下一篇文章

調查揭英大學 愈趨依賴國際生學費撐財政
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國數百萬公務員獲加薪 辛偉誠向移民開刀補貼加薪（第二版）
英國數百萬公務員獲加薪 辛偉誠向移民開刀補貼加薪（第二版）
美男嬰被奶粉溝芬太尼毒死 17歲母：以為只係可卡因
美男嬰被奶粉溝芬太尼毒死 17歲母：以為只係可卡因
阿斯巴甜是甚麼？ 世衛列可能致癌物有何風險？
阿斯巴甜是甚麼？ 世衛列可能致癌物有何風險？
美荷里活演員工會宣布罷工 逾60年來最大規模
美荷里活演員工會宣布罷工 逾60年來最大規模
巴菲特妻出席億萬富翁夏令營 呻31元一杯咖啡太貴
巴菲特妻出席億萬富翁夏令營 呻31元一杯咖啡太貴
拜登叫錯澤連斯基做普京 杜魯多即露尷尬微笑（有片）
拜登叫錯澤連斯基做普京 杜魯多即露尷尬微笑（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款