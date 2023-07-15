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【光伏行業】 四川限電影響生產 硅片供應短期或現瓶頸

環球政經 13:01 2023/07/15

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國內多地近期受高溫炙烤，迎峰度夏電力供應保障備用考驗。四川電網用電負荷於10日午後達到5988.8萬千瓦，較去年全網最高負荷高出78.8萬千瓦，創歷史新高。今夏四川保障電力安全穩定運行和可靠供應形勢嚴峻。為保障高峰期電力供應，當地光伏、水泥、鋼鐵等工業企業已開始限電、降負荷生產。

同場加映：【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

青姐話
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中國有色金屬工業協會硅業分會專家委員會副主任呂錦標表示，硅片價格小幅反彈，是因為產業鏈價格下行過程中，硅片企業外售硅片庫存過低，在產業鏈價格企穩、且組件電池出貨量上升後，短期內硅片供應不足。

InfoLink Consulting認為，前期硅片環節通過大幅降價，實現了庫存壓力的消納與緩解，迭加電池廠採購硅片需求強勁下，硅片環節逐步醞釀漲勢。

硅業分會同時提及高溫限電對光伏產品供給的影響。其指出，本月產出因天氣原因小幅下調預期，供需關係有轉好迹象。

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硅業分會稱，前期內蒙古自治區包頭市結束限電後，四川地區開始新一輪限電。四川地區單晶硅年產能合計97 GW，分佈在樂山市和宜賓市，本次限電分別影響當地各家企業當月產出的10%至30%，約合1.4 GW。

同場加映：【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

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編輯：沈春生
 

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