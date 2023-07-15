輸入人才計劃逾六萬申請獲批 「高才通計劃」反應踴躍

政府去年12月實施一系列招攬人才措施。截至上月底，各項輸入人才計劃共收到逾十萬宗申請，約61,000宗已獲入境事務處批出。政府正進行新一輪人力資源推算，預計明年第三季會有主要分析結果，協助政府規劃人力資源。

勞工及福利局局長孫玉菡周五（14日）主持座談會，與本地主要商會及人力資源管理業界回顧本屆政府上任一年以來就人才和人力相關工作取得的進展，並就未來工作交換意見。

政府除積極培養和留住本地人才外，同時積極進取招攬人才，增強香港發展動能。去年《施政報告》宣布的一系列招攬人才措施已自去年12月28日起實施，包括推行新設以高薪和高學歷人才為目標的「高端人才通行證計劃」（「高才通計劃」），以及優化各項原有輸入人才計劃。「香港人才服務窗口」線上平台（www.hkengage.gov.hk）亦於去年底開通，為外來人才提供一站式資訊及支援服務。



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政府指，各人才措施自實施至今反應良好。截至今年6月30日，各項輸入人才計劃共收到超過100,000宗申請，入境事務處已批出約61,000宗。當中「高才通計劃」反應尤其踴躍，至今已接獲超過36,000宗申請，批出約26,000宗。各計劃反應正面，肯定香港對外來人才前來居住和工作的吸引力。

此外，反映不同領域專業及技術人才最新短缺情況的「人才清單」已於今年5月16日實施，涵蓋的專業由原有13項增至51項，清單現時已應用於「優秀人才入境計劃」、「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」，提供入境便利，以吸引更多高質素人才來港，配合香港的發展需要。

政府有信心達致《施政報告》訂立的今年目標，即每年輸入至少35,000名預計留港至少12個月的外來人才。政府會密切監察各優化人才入境措施的推行情況，並按需要適時調整；同時與業界緊密合作，善用各計劃招攬人才，保持香港的競爭力。

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展望將來，勞工及福利局正籌備成立「香港人才服務窗口」的實體辦公室，專責招攬及支援人才的前線工作。人力方面，局方已於今年6月19日推出「院舍輸入護理員特別計劃」，而相關政策局將於本月內推出建造業和運輸業的行業輸入勞工計劃。政府亦正進行新一輪人力資源推算，預計於2024年第三季會有主要分析結果。結果對政府未來的人力資源規劃工作將十分有用。

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撰文：陳詠妍