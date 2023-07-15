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【美國經濟】 UPS罷工危機 運輸專家憂通膨升溫

環球政經 12:29 2023/07/15

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美國快遞巨頭聯合包裹（UPS）與34萬名司機的卡車司機協會 （Teamsters）之間的談判於周三（7月12日）凌晨破裂，增加了美國發生有史以來規模最大的罷工之一的可能性。總部位於密歇根州的安德森經濟集團（AEG）估計，聯合包裹的客戶損失為40億美元，直接工資損失超過10億美元。

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據《路透》報道，約有34萬名員工的UPS（包括司機、包裹搬運工和裝載員），處理著美國大約4分之1的包裹投遞，幾乎為全國每個城鎮提供服務。談判的一個癥結是增加兼職工人的工資，這些工人約佔 UPS 員工總數的一半。終身兼職員工尤其感到沮喪，因為他們的收入僅略高於新員工，而新員工的工資在緊張的勞動力市場中大幅上漲。

航運專家警告稱，罷工可能會延遲數百萬次的日常運輸，包括亞馬遜的訂單、電子元件和救生處方藥。他們補充稱，這也可能重新引發引發供應鏈混亂，從而加劇通貨膨脹。

Jindel表示，目前UPS每日處理大約2000萬件（包裹），FedEx每日約處理 1200 萬件。若UPS罷工啟動，FedEx可以毫不費力地輕鬆處理300至400萬件包裹，而且會很樂意保留這些轉移的訂單。

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編輯：沈春生

 

 

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