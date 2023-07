英國《衛報》整合的統計數據顯示,英國的大學高度依賴外國學生維持財政,去年英國的大學每5鎊收入,就有1鎊來自國際學生。

個別院校對外國學生學費的依賴性更重,由於一些學校近年國際學生數量急升,相關收入佔比可達逾3分之1。

在一些藝術類院校,情況更誇張,如皇家藝術學院(Royal College of Art),倫敦藝術大學(University of the Arts London)等,歐盟及非歐盟學生學費收入,在2021至2022年度佔比達逾5成。

英國院校整體都愈來愈依賴國際生,自2016至2017年度,英國大國的國際學生增加8成。

赫特福德大學(University of Hertfordshire)校長Quintin McKellar指,外國學生為學校帶來活力和能量,沒有他們在財政上的支持,我們將無法為英國學生提供部分課程。

