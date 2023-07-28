【2023打風】風繼續吹　新熱帶氣旋卡努下周中期趨華東沿岸　杜蘇芮終無礙港股交易（不斷更新）

天文台仍在懸掛一號戒備信號，但由於杜蘇芮已經移入內陸並進一步減弱。天文台已在下午12時40分取消所有熱帶氣旋警告信號，預料一股西南氣流會在今晚至明日（7月28至29日）為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴。然而，風繼續吹，熱帶風暴卡努會在未來兩三日橫過西北太平洋，並在下周中期大致移向華東沿岸一帶。

——7月28日消息——

【20：45】熱帶風暴卡努集結在沖繩島之東南偏南約1580公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約14公里，橫過西北太平洋。

▲ 熱帶風暴卡努路徑

【12：45】所有熱帶氣旋警告信號在下午12時40分取消。在下午1時，強颱風杜蘇芮集結在香港之東北約540公里，預料向西北偏北移動，時速約28公里，移入福建及江西內陸並逐步減弱。

【11：45】杜蘇芮已經移入內陸並進一步減弱。天文台會在下午12時40分取消所有熱帶氣旋警告信號。

【07：45】杜蘇芮今早採取較為偏東路徑，位於香港以東約500公里左右，並將逐漸遠離本港。按照現時預測，杜蘇芮會於未來數小時在福建廈門一帶登陸 ，隨後移入內陸並逐漸減弱。當杜蘇芮對香港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。

本港今日天氣仍然酷熱，但與杜蘇芮相關的驟雨和狂風雷暴亦正影響廣東沿岸及鄰近海域。預料一股活躍西南氣流會在今晚至明日（7月28至29日）影響廣東沿岸，本港驟雨會漸轉頻密及有狂風雷暴。

——7月27日消息——

【18：45】一號戒備信號會在今晚至明早維持，改發更高熱帶氣旋警告信號的機會不大。

【16：45】按照現時預測，杜蘇芮會在明早（7月28日）最接近本港，在香港以東400公里左右掠過。屆時杜蘇芮亦會登陸福建南部，移入內陸並逐漸減弱，一號戒備信號會在今晚至明早維持，改發更高熱帶氣旋警告信號的機會不大。

明日本港將持續酷熱，局部地區有驟雨及雷暴。

【11：45】受杜蘇芮影響，本港海面有湧浪。一號戒備信號會在下午至今晚維持。按照現時預測，杜蘇芮的強風區與珠江口保持相當距離，預料本港普遍吹強風的機會不大，改發更高熱帶氣旋警告信號的機會較低。

在正午12時，強颱風杜蘇芮集結在香港之東南偏東約550公里，即在北緯20.9度，東經119.3度附近，預料向西北或西北偏北移動，時速約14公里，大致移向福建南部至廣東東部沿岸地區。

——7月26日消息——

【20：40】天文台發出一號戒備信號，料今晚至明早與香港維持超過500公里距離。

【11：45】杜蘇芮以超強颱風強度進入香港800公里範圍內。天文台會在今晚發出一號戒備信號。

天文台7月28日預測杜蘇芮路徑

若8號風球 港股點算？

八號（或以上）颱風信號/ 極端情況於開市前時段或交易時段內發出

八號（或以上）颱風信號 港股交易 若信號/ 極端情況/ 警告於開市前時段（09：00至09：30）內發出 證券市場交易將繼續進行直至開市前時段結束為止。 若信號/ 極端情況於下午3：45前（全日市）或上午11：45前（半日市）發出 交易於信號發出後15分鐘停止。 若下午3：45（全日市）或上午11：45（半日市）時仍未恢復交易，該交易日將不會有收市競價交易時段。 若信號/ 極端情況於下午3：45（全日市）或上午11：45（半日市）或之後發出 該交易日將維持正常直至收市競價交易時段完結。

八號（或以上）颱風信號於開市前時段開始前發出

上午7：00或之前解除颱風信號/ 極端情況/ 警告 交易將如常進行。 上午7：00後至9：00期間解除颱風信號/ 極端情況/ 警告 開市前時段將被取消。早上交易時段則在信號/ 極端情況/ 警告解除後兩小時恢復交易（恢復交易的開始時間須為整點或30分）。 （例子︰若信號7：15解除，早上交易時段將於上午9：30開始。若信號於上午7：30解除，早上交易時段將於上午9：30開始。） 上午9：00後至11：00期間解除颱風信號/ 極端情況/ 警告 開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將如常於下午1：00開始。 上午11：00後至11：30期間解除颱風信號/ 極端情況/ 警告 開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午1：30開始。 上午11：30後至中午12：00期間解除颱風信號/ 極端情況/ 警告 開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午2：00開始。 中午12：00後始解除颱風信號/ 極端情況/ 警告 全日停止交易。

【港交所388】港交所據報正準備提案 擬在惡劣天氣期間進行交易

【財政預算案2023】8號風球照開市？ 陳茂波：港交所探討市場在惡劣天氣下續運作安排

====以下為颱風泰利本周襲港期間消息====

——7月17日消息——

【16：45】

雖然泰利正逐漸遠離本港，但受其影響，本港西南部離岸海域初時仍會吹烈風，高地風力可達暴風程度。泰利的雨帶亦會間中為珠江口一帶帶來猛烈陣風。

【16：30】

天文台表示，受南海中至北部的一道廣闊低壓槽影響，本週中期廣東沿岸仍有驟雨。而高空反氣旋會在接近週末增強，廣東地區天色稍為好轉。

【16：20】

三號強風信號在下午4時20分發出，取代八號東南烈風或暴風信號。 預料本港平均風速每小時41至62公里。 現時風力仍然強勁，請勿鬆懈防風措施。小型船隻現在駛離避風塘仍有危險。

【13：45】

隨著泰利繼續遠離香港，本地風勢正逐漸減弱。會在下午4時20分改發三號強風信號。但與泰利相關的烈風區仍影響珠江口部分地區，本港西南部離岸海域初時仍會吹烈風，高地可達暴風程度。泰利的雨帶亦會為本港帶來猛烈陣風。

【11：45】

泰利已開始遠離香港，本地東部的風勢開始逐漸減弱，但與泰利相關的烈風區仍影響珠江口一帶，本港西南部在未來數小時仍普遍吹烈風，高地達暴風程度。視乎泰利遠離香港的速度和本地風力的變化，以及泰利雨帶的相關陣風會否持續影響本港，天文台會考慮在下午四時至七時之間改發三號強風信號。

【09：45】

在上午10時，受泰利影響，本港普遍吹東至東南烈風，高地間中吹暴風。受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，在過去一兩小時，大澳的水位曾上升至3.1米左右，比正常潮水位高約0.6米。海有非常大浪及湧浪動。

在過去一小時，昂坪、長洲泳灘及大美督分別錄得的最高持續風速為每小時107、83及73公里，最高陣風分別超過每小時138、105及100公里。

【08：45】

在上午9時，颱風泰利集結在香港之西南偏南約260公里，即在北緯20.3度，東經112.9度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向雷州半島一帶，並繼續增強。

受泰利影響，本港普遍吹東至東南烈風，高地間中吹暴風。按照現時預測路徑，泰利會於早上在本港西南偏南300公里內掠過，而與其相關的烈風區會持續影響珠江口一帶。

在過去一小時，昂坪、長洲泳灘及大美督分別錄得的最高持續風速為每小時108、82及67公里，最高陣風分別超過每小時138、109及84公里。

【07：45】

在上午8時，受泰利影響，本港普遍吹東至東南烈風，高地間中吹暴風。按照現時預測路徑，泰利會於早上在本港西南偏南300公里內掠過。同時，與泰利相關的一道強雨帶正影響珠江口一帶。

【06：45】

在上午7時，颱風泰利集結在香港之西南偏南約260公里，即在北緯20.1度，東經113.4度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並繼續增強。

【05：45】

在上午6時，颱風泰利集結在香港之西南偏南約260公里，即在北緯20.0度，東經113.5度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並繼續增強。

按照現時預測路徑，泰利會於早上在本港西南偏南300公里內掠過。預料本港會漸轉吹東至東南風，風力進一步增強。同時，與泰利相關的雨帶正為廣東沿岸帶來頻密狂風驟雨。本港今早普遍錄得超過10毫米雨量。

【03：45】

在上午4時，颱風泰利集結在香港以南約270公里，即在北緯19.9度，東經113.7度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並繼續增強。

受泰利影響，本港普遍吹強風，離岸海域及高地吹烈風。按照現時預測路徑，泰利會於早上在本港西南偏南300公里內掠過。預料本港會漸轉吹東至東南風，風力進一步增強。同時，與泰利相關的雨帶正影響廣東沿岸，預料本港今日會有頻密狂風驟雨。

【00：47】

受泰利影響，本港普遍吹強風，離岸海域及高地吹烈風。按照現時預測路徑，泰利會在未來數小時最接近香港，在本港以南300公里內掠過。本地風力會進一步增強，南部風勢較大，預料烈風會持續一段時間。

8號烈風或暴風信號至少維持至早上7時。隨後八號信號會否維持將取決於本地風力的變化，以及泰利雨帶的相關陣風會否持續影響本港。市民早上請留意最新的天氣消息。

——7月16日消息——

【22：40】

天文台會在7月17日上午零時40分或以前發出8號熱帶氣旋警告信號，本港風勢將會增強。

按照現時預測路徑，泰利會在明日凌晨最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。本地風向會由東北轉為東至東南，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。

【20：45】

過去數小時，泰利進一步增強。本港普遍吹強風，離岸及高地吹烈風，間中有狂風驟雨。

按照現時預測路徑，泰利會在明日凌晨最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。本地風向會由東北轉為東至東南，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。

【18：45】

約下午7時，泰利集結在香港之東南偏南約320公里，即在北緯19.5度，東經114.9度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並逐漸增強。

【16：45】

天方台指，受泰利的外圍雨帶影響，珠江口一帶有狂風驟雨及雷暴。同時，本港風力有所增強，多處受強風影響，離岸間中吹烈風，三號強風信號會在周日維持。

天方台提到，過去數小時泰利有增強跡象。按照現時預測路徑，泰利會周一早上最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。本地風向會由東至東北風轉為東至東南風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。

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