【2023打風】港股本周五日市？　天文台：超強颱風杜蘇芮日內進入香港800公里範圍、稍後發出一號波（不斷更新）

熱帶氣旋「杜蘇芮」正處呂宋海峽，會否影響港股交易日程仍需觀察。天文台周三（26日）早上表示，杜蘇芮在今日將進入本港800公里範圍內，會在今日稍後發出一號戒備信號。天文台料，杜蘇芮在星期四至星期五以超強颱風強度逐漸移向廣東東部至福建南部沿岸地區，預料本港的風勢會有所增強。天文台會視乎杜蘇芮與珠江口的距離，評估最新的熱帶氣旋警告信號。

杜蘇芮於周三上午10時集結在高雄之東南偏南約430公里，正橫過呂宋海峽。

雖然目前杜蘇芮預測走勢會在香港400公里左右登陸廣東、福建一帶，但杜蘇芮屬超強颱風，天文台預計，星期五及星期六有狂風大驟雨，風勢頗大。這意味本周港股交易、滬深港通安排仍可能受打風影響。

天文台7月26日預測

▲ 天文台7月26日預測杜蘇芮走勢

若8號風球 港股點算？

八號（或以上）颱風信號/ 極端情況於開市前時段或交易時段內發出

八號（或以上）颱風信號 港股交易 若信號/ 極端情況/ 警告於開市前時段（09：00至09：30）內發出 證券市場交易將繼續進行直至開市前時段結束為止。 若信號/ 極端情況於下午3：45前（全日市）或上午11：45前（半日市）發出 交易於信號發出後15分鐘停止。 若下午3：45（全日市）或上午11：45（半日市）時仍未恢復交易，該交易日將不會有收市競價交易時段。 若信號/ 極端情況於下午3：45（全日市）或上午11：45（半日市）或之後發出 該交易日將維持正常直至收市競價交易時段完結。

八號（或以上）颱風信號於開市前時段開始前發出

上午7：00或之前解除颱風信號/ 極端情況/ 警告 交易將如常進行。 上午7：00後至9：00期間解除颱風信號/ 極端情況/ 警告 開市前時段將被取消。早上交易時段則在信號/ 極端情況/ 警告解除後兩小時恢復交易（恢復交易的開始時間須為整點或30分）。 （例子︰若信號7：15解除，早上交易時段將於上午9：30開始。若信號於上午7：30解除，早上交易時段將於上午9：30開始。） 上午9：00後至11：00期間解除颱風信號/ 極端情況/ 警告 開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將如常於下午1：00開始。 上午11：00後至11：30期間解除颱風信號/ 極端情況/ 警告 開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午1：30開始。 上午11：30後至中午12：00期間解除颱風信號/ 極端情況/ 警告 開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午2：00開始。 中午12：00後始解除颱風信號/ 極端情況/ 警告 全日停止交易。

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====以下為颱風泰利本周襲港期間消息====

——7月17日消息——

【16：45】

雖然泰利正逐漸遠離本港，但受其影響，本港西南部離岸海域初時仍會吹烈風，高地風力可達暴風程度。泰利的雨帶亦會間中為珠江口一帶帶來猛烈陣風。

【16：30】

天文台表示，受南海中至北部的一道廣闊低壓槽影響，本週中期廣東沿岸仍有驟雨。而高空反氣旋會在接近週末增強，廣東地區天色稍為好轉。

【16：20】

三號強風信號在下午4時20分發出，取代八號東南烈風或暴風信號。 預料本港平均風速每小時41至62公里。 現時風力仍然強勁，請勿鬆懈防風措施。小型船隻現在駛離避風塘仍有危險。

【13：45】

隨著泰利繼續遠離香港，本地風勢正逐漸減弱。會在下午4時20分改發三號強風信號。但與泰利相關的烈風區仍影響珠江口部分地區，本港西南部離岸海域初時仍會吹烈風，高地可達暴風程度。泰利的雨帶亦會為本港帶來猛烈陣風。

【11：45】

泰利已開始遠離香港，本地東部的風勢開始逐漸減弱，但與泰利相關的烈風區仍影響珠江口一帶，本港西南部在未來數小時仍普遍吹烈風，高地達暴風程度。視乎泰利遠離香港的速度和本地風力的變化，以及泰利雨帶的相關陣風會否持續影響本港，天文台會考慮在下午四時至七時之間改發三號強風信號。

【09：45】

在上午10時，受泰利影響，本港普遍吹東至東南烈風，高地間中吹暴風。受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，在過去一兩小時，大澳的水位曾上升至3.1米左右，比正常潮水位高約0.6米。海有非常大浪及湧浪動。

在過去一小時，昂坪、長洲泳灘及大美督分別錄得的最高持續風速為每小時107、83及73公里，最高陣風分別超過每小時138、105及100公里。

【08：45】

在上午9時，颱風泰利集結在香港之西南偏南約260公里，即在北緯20.3度，東經112.9度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向雷州半島一帶，並繼續增強。

受泰利影響，本港普遍吹東至東南烈風，高地間中吹暴風。按照現時預測路徑，泰利會於早上在本港西南偏南300公里內掠過，而與其相關的烈風區會持續影響珠江口一帶。

在過去一小時，昂坪、長洲泳灘及大美督分別錄得的最高持續風速為每小時108、82及67公里，最高陣風分別超過每小時138、109及84公里。

【07：45】

在上午8時，受泰利影響，本港普遍吹東至東南烈風，高地間中吹暴風。按照現時預測路徑，泰利會於早上在本港西南偏南300公里內掠過。同時，與泰利相關的一道強雨帶正影響珠江口一帶。

【06：45】

在上午7時，颱風泰利集結在香港之西南偏南約260公里，即在北緯20.1度，東經113.4度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並繼續增強。

【05：45】

在上午6時，颱風泰利集結在香港之西南偏南約260公里，即在北緯20.0度，東經113.5度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並繼續增強。

按照現時預測路徑，泰利會於早上在本港西南偏南300公里內掠過。預料本港會漸轉吹東至東南風，風力進一步增強。同時，與泰利相關的雨帶正為廣東沿岸帶來頻密狂風驟雨。本港今早普遍錄得超過10毫米雨量。

【03：45】

在上午4時，颱風泰利集結在香港以南約270公里，即在北緯19.9度，東經113.7度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並繼續增強。

受泰利影響，本港普遍吹強風，離岸海域及高地吹烈風。按照現時預測路徑，泰利會於早上在本港西南偏南300公里內掠過。預料本港會漸轉吹東至東南風，風力進一步增強。同時，與泰利相關的雨帶正影響廣東沿岸，預料本港今日會有頻密狂風驟雨。

【00：47】

受泰利影響，本港普遍吹強風，離岸海域及高地吹烈風。按照現時預測路徑，泰利會在未來數小時最接近香港，在本港以南300公里內掠過。本地風力會進一步增強，南部風勢較大，預料烈風會持續一段時間。

8號烈風或暴風信號至少維持至早上7時。隨後八號信號會否維持將取決於本地風力的變化，以及泰利雨帶的相關陣風會否持續影響本港。市民早上請留意最新的天氣消息。

——7月16日消息——

【22：40】

天文台會在7月17日上午零時40分或以前發出8號熱帶氣旋警告信號，本港風勢將會增強。

按照現時預測路徑，泰利會在明日凌晨最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。本地風向會由東北轉為東至東南，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。

【20：45】

過去數小時，泰利進一步增強。本港普遍吹強風，離岸及高地吹烈風，間中有狂風驟雨。

按照現時預測路徑，泰利會在明日凌晨最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。本地風向會由東北轉為東至東南，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。

【18：45】

約下午7時，泰利集結在香港之東南偏南約320公里，即在北緯19.5度，東經114.9度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並逐漸增強。

【16：45】

天方台指，受泰利的外圍雨帶影響，珠江口一帶有狂風驟雨及雷暴。同時，本港風力有所增強，多處受強風影響，離岸間中吹烈風，三號強風信號會在周日維持。

天方台提到，過去數小時泰利有增強跡象。按照現時預測路徑，泰利會周一早上最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。本地風向會由東至東北風轉為東至東南風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。

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