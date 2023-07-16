【打風消息】8號波或凌晨2點前掛　港股交易點算？　天文台掛3號波、泰利續增強（不斷更新）

天文台在上午5時40分發出發出3號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。天文台在周日（16日）指，泰利會在周一（17日）早上最接近本港，在香港以南約300公里內掠過，天文台會考慮在午夜至明日凌晨2時之間改發8號烈風或暴風信號。

【20：45】

過去數小時，泰利進一步增強。本港普遍吹強風，離岸及高地吹烈風，間中有狂風驟雨。

按照現時預測路徑，泰利會在明日凌晨最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。本地風向會由東北轉為東至東南，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。

【18：45】

約下午7時，泰利集結在香港之東南偏南約320公里，即在北緯19.5度，東經114.9度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並逐漸增強。

【16：45】

天方台指，受泰利的外圍雨帶影響，珠江口一帶有狂風驟雨及雷暴。同時，本港風力有所增強，多處受強風影響，離岸間中吹烈風，三號強風信號會在周日維持。

天方台提到，過去數小時泰利有增強跡象。按照現時預測路徑，泰利會周一早上最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。本地風向會由東至東北風轉為東至東南風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。

若8號風球 港股點算？

八號（或以上）颱風信號/ 極端情況於開市前時段或交易時段內內發出

八號（或以上）颱風信號 港股交易 若信號/ 極端情況/ 警告於開市前時段（09：00至09：30）內發出 證券市場交易將繼續進行直至開市前時段結束為止。 若信號/ 極端情況於下午3：45前（全日市）或上午11：45前（半日市）發出 交易於信號發出後15分鐘停止。 若下午3：45（全日市）或上午11：45（半日市）時仍未恢復交易，該交易日將不會有收市競價交易時段。 若信號/ 極端情況於下午3：45（全日市）或上午11：45（半日市）或之後發出 該交易日將維持正常直至收市競價交易時段完結。

八號（或以上）颱風信號於開市前時段開始前發出

上午7：00或之前解除颱風信號/ 極端情況/ 警告 交易將如常進行。 上午7：00後至9：00期間解除颱風信號/ 極端情況/ 警告 開市前時段將被取消。早上交易時段則在信號/ 極端情況/ 警告解除後兩小時恢復交易（恢復交易的開始時間須為整點或30分）。 （例子︰若信號7：15解除，早上交易時段將於上午9：30開始。若信號於上午7：30解除，早上交易時段將於上午9：30開始。） 上午9：00後至11：00期間解除颱風信號/ 極端情況/ 警告 開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將如常於下午1：00開始。 上午11：00後至11：30期間解除颱風信號/ 極端情況/ 警告 開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午1：30開始。 上午11：30後至中午12：00期間解除颱風信號/ 極端情況/ 警告 開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午2：00開始。 中午12：00後始解除颱風信號/ 極端情況/ 警告 全日停止交易。

陳茂波曾稱要檢討惡劣天氣下交易安排

值得留意的是，財政司司長陳茂波在財政預算案中表示，港交所 （00388） 將探討一系列優化交易機制的建議，包括探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排、檢視自行成交防範功能及相關限制，以便利投資者交易和配合市場發展趨勢。

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編輯：胡學能