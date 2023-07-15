【打風消息】天文台：明早6時前考慮改發三號波　熱帶風暴「泰利」烈風區或明晚起頗近珠江口

一號戒備信號現已生效，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。天文台預料，熱帶風暴「泰利」會在明日逐漸靠近廣東西部沿岸一帶，並會進一步增強。本港明日（16日）天氣逐步轉壞，風勢增強，海面有大浪及湧浪。天文台會考慮在明日早上6時前改發三號強風信號。按照現時預測路徑，泰利的烈風區可能會在明晚至星期一頗為接近珠江口一帶，市民請留意最新的天氣預測。

今（15日）傍晚6時，泰利集結在香港之東南約560公里，即在北緯18.3度，東經117.5度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，大致移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。受泰利外圍的下沉氣流影響，廣東沿岸今午極端酷熱。在本港，新界氣溫普遍上升至36度或以上，但高溫亦觸發幾陣狂風雷暴，大嶼山雨勢較大。

本港地區今晚及明日天氣預測，大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，明日稍後驟雨較為頻密，氣溫介乎27至33度。吹輕微至和緩東北風，明日風勢逐漸增強。海有湧浪。星期一至星期二初時有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪。隨後一兩日仍有驟雨。

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編輯：胡學能