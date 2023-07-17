【打風消息】天文台掛8號波　至少維持至下午4時　港股全日休市（不斷更新）

天文台發出8號東南烈風或暴風信號，平均風速每小時63公里或以上。8號烈風或暴風信號至少維持至下午4時。隨後八號信號會否維持將視乎泰利遠離珠江口的速度和本地風力的變化，以及泰利雨帶的相關陣風會否持續影響本港。

【08:45】

在上午9時，颱風泰利集結在香港之西南偏南約260公里，即在北緯20.3度，東經112.9度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向雷州半島一帶，並繼續增強。

受泰利影響，本港普遍吹東至東南烈風，高地間中吹暴風。按照現時預測路徑，泰利會於早上在本港西南偏南300公里內掠過，而與其相關的烈風區會持續影響珠江口一帶。

在過去一小時，昂坪、長洲泳灘及大美督分別錄得的最高持續風速為每小時108、82及67公里，最高陣風分別超過每小時138、109及84公里。

【07：45】

在上午8時，受泰利影響，本港普遍吹東至東南烈風，高地間中吹暴風。按照現時預測路徑，泰利會於早上在本港西南偏南300公里內掠過。同時，與泰利相關的一道強雨帶正影響珠江口一帶。

【06：45】

在上午7時，颱風泰利集結在香港之西南偏南約260公里，即在北緯20.1度，東經113.4度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並繼續增強。

【05：45】

在上午6時，颱風泰利集結在香港之西南偏南約260公里，即在北緯20.0度，東經113.5度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並繼續增強。

按照現時預測路徑，泰利會於早上在本港西南偏南300公里內掠過。預料本港會漸轉吹東至東南風，風力進一步增強。同時，與泰利相關的雨帶正為廣東沿岸帶來頻密狂風驟雨。本港今早普遍錄得超過10毫米雨量。

【03：45】

在上午4時，颱風泰利集結在香港以南約270公里，即在北緯19.9度，東經113.7度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並繼續增強。

受泰利影響，本港普遍吹強風，離岸海域及高地吹烈風。按照現時預測路徑，泰利會於早上在本港西南偏南300公里內掠過。預料本港會漸轉吹東至東南風，風力進一步增強。同時，與泰利相關的雨帶正影響廣東沿岸，預料本港今日會有頻密狂風驟雨。

【00：47】

受泰利影響，本港普遍吹強風，離岸海域及高地吹烈風。按照現時預測路徑，泰利會在未來數小時最接近香港，在本港以南300公里內掠過。本地風力會進一步增強，南部風勢較大，預料烈風會持續一段時間。

8號烈風或暴風信號至少維持至早上7時。隨後八號信號會否維持將取決於本地風力的變化，以及泰利雨帶的相關陣風會否持續影響本港。市民早上請留意最新的天氣消息。

【22：40】

天文台會在7月17日上午零時40分或以前發出8號熱帶氣旋警告信號，本港風勢將會增強。

按照現時預測路徑，泰利會在明日凌晨最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。本地風向會由東北轉為東至東南，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。

【20：45】

過去數小時，泰利進一步增強。本港普遍吹強風，離岸及高地吹烈風，間中有狂風驟雨。

按照現時預測路徑，泰利會在明日凌晨最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。本地風向會由東北轉為東至東南，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。

【18：45】

約下午7時，泰利集結在香港之東南偏南約320公里，即在北緯19.5度，東經114.9度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向雷州半島至海南島一帶，並逐漸增強。

【16：45】

天方台指，受泰利的外圍雨帶影響，珠江口一帶有狂風驟雨及雷暴。同時，本港風力有所增強，多處受強風影響，離岸間中吹烈風，三號強風信號會在周日維持。

天方台提到，過去數小時泰利有增強跡象。按照現時預測路徑，泰利會周一早上最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。本地風向會由東至東北風轉為東至東南風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。

若8號風球 港股點算？

八號（或以上）颱風信號/ 極端情況於開市前時段或交易時段內內發出

八號（或以上）颱風信號 港股交易 若信號/ 極端情況/ 警告於開市前時段（09：00至09：30）內發出 證券市場交易將繼續進行直至開市前時段結束為止。 若信號/ 極端情況於下午3：45前（全日市）或上午11：45前（半日市）發出 交易於信號發出後15分鐘停止。 若下午3：45（全日市）或上午11：45（半日市）時仍未恢復交易，該交易日將不會有收市競價交易時段。 若信號/ 極端情況於下午3：45（全日市）或上午11：45（半日市）或之後發出 該交易日將維持正常直至收市競價交易時段完結。

八號（或以上）颱風信號於開市前時段開始前發出

上午7：00或之前解除颱風信號/ 極端情況/ 警告 交易將如常進行。 上午7：00後至9：00期間解除颱風信號/ 極端情況/ 警告 開市前時段將被取消。早上交易時段則在信號/ 極端情況/ 警告解除後兩小時恢復交易（恢復交易的開始時間須為整點或30分）。 （例子︰若信號7：15解除，早上交易時段將於上午9：30開始。若信號於上午7：30解除，早上交易時段將於上午9：30開始。） 上午9：00後至11：00期間解除颱風信號/ 極端情況/ 警告 開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將如常於下午1：00開始。 上午11：00後至11：30期間解除颱風信號/ 極端情況/ 警告 開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午1：30開始。 上午11：30後至中午12：00期間解除颱風信號/ 極端情況/ 警告 開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午2：00開始。 中午12：00後始解除颱風信號/ 極端情況/ 警告 全日停止交易。

陳茂波曾稱要檢討惡劣天氣下交易安排

值得留意的是，財政司司長陳茂波在財政預算案中表示，港交所 （00388） 將探討一系列優化交易機制的建議，包括探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排、檢視自行成交防範功能及相關限制，以便利投資者交易和配合市場發展趨勢。

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編輯：胡學能