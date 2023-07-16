【打風消息】天文台掛3號波　8號需視乎泰利強度變化

天文台在上午5時40分發出發出3號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。在上午6時，熱帶風暴泰利集結在香港之東南偏南約450公里，即在北緯18.9度，東經116.5度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

泰利的外圍雨帶正影響廣東沿岸。在本港，高地的風力已增強。

天文台指，隨著泰利逐漸靠近廣東西部沿岸一帶及進一步增強，本港今日（7月16日）會普遍轉吹強風。3號強風信號會在今日日間大部分時間維持。隨後是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號，需視乎泰利的強度變化及其相關的烈風區與珠江口的距離。市民請留意最新天氣預測。

天文台表示，受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，沿岸低窪地區明早（7月17日）可能出現淹浸。市民請留意天文台的最新天氣消息，並儘早完成防風防水浸的措施。

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編輯：胡學能