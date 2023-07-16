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【打風消息】天文台掛3號波　泰利有增強跡象　8號波午夜至明早評估（不斷更新）

股市 14:50 2023/07/16

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天文台在上午5時40分發出發出3號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。在下午3時，強烈熱帶風暴泰利集結在香港之東南偏南約370公里，即在北緯19.2度，東經115.5度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

泰利的外圍雨帶正影響廣東沿岸。在本港，離岸及高地普遍吹強風，3號強風信號會在今日維持。

過去數小時，泰利有增強跡象。按照現時預測路徑，泰利會在明早（7月17日）最接近本港，在香港以南約300公里內掠過。本地風向會由東北風轉為東至東南風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。本港風勢預計會在明早稍爲增強。天文台會視乎泰利的強度變化及其相關的烈風區與珠江口的距離，評估是否需要在午夜至明早改發8號烈風或暴風信號。

受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，沿岸低窪地區明早可能出現淹浸，市民請儘早完成防風防水浸的措施。海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意天文台的最新天氣消息。

值得留意的是，財政司司長陳茂波在財政預算案中表示，港交所 （00388） 將探討一系列優化交易機制的建議，包括探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排、檢視自行成交防範功能及相關限制，以便利投資者交易和配合市場發展趨勢。

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編輯：胡學能

港股 颱風 澳門 香港 天文台
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