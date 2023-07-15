【全球供應鏈】 日本、沙特準備 聯合開發稀土

根劇《日經新聞》報道，日本首相岸田文雄於7月16日一連4日訪問中東多國，討論能源市場、礦產、新能源技術等多個領域。他將與沙特王儲薩勒曼（Mohammed bin Salman）敲定一項兩國聯合投資開發稀土資源的協議。

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據悉，日本經濟產業省及日本金屬和能源安全組織（JOGMEC），將與沙特工業和礦產資源部簽署一份合作備忘錄。日本和沙特將探索在第三國進行資源開發項目的共同投資。日本希望獲得關鍵礦產的使用權，比如用於電動汽車的稀土金屬。在全球推動脫碳的背景下，對電動汽車的需求只會不斷增長。沙特也正在國內尋找新的稀土礦藏，JOGMEC將提供技術協助進行初步調查。

在與沙國簽署協議後，岸田文雄將動身前往阿拉伯聯合大公國及卡達，並與兩國領導人會晤，日本能源匱乏且嚴重依賴中東國家，岸田文雄此行將確認兩國在能源和其他領域的合作。

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一位匿名的日本官員透露，鑒於俄烏戰爭局勢，原油價格居高不下，因此對當前石油市場和液化天然氣市場的看法是岸田此行非常重要的目的，日本政府期望這次訪問取得與中東各國新能源領域的合作，例如氫和氨等，利用日本的專業技術進一步擴大和中東各國的合作關係。

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編輯：沈春生