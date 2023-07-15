【美股業績】摩通、富國預留更多資金　應對商業地產貸款預期損失

美國多間大型銀行當地時間周五（14日）公布業績，其中，摩通（美：JPM）和富國銀行（美：WFC）表示，他們為商業房地產貸款的預期損失預留了更多資金，這是美國商業房地產行業壓力正在增加的最新跡象。

富國銀行報告顯示，為商業房地產的信貸損失準備金已增長9.5億美元。該行行政總裁Charlie Scharf表示，迄今為止該行的辦公樓投資組合未出現重大損失，但該行正在為預計市場將長期呈現的疲軟態勢做準備。

5月份收購了第一共和銀行（First Republic Bank）的摩通，第二季度的商業房地產收入從第一季度的6.4億美元增至8.1億美元。該行報告稱，寫字樓投資組合導致11億美元的信貸損失撥備。

摩通財務總監Jeremy Barnum表示，雖然該行的辦公樓投資組合規模相當小，但據第2季度所看到的情況，「我們覺得在那裏增加一點信貸損失準備金，以達到舒適的覆蓋率是合理」。

相關文章：

【美股業績】摩通去季收入升34%勝預期 資產管理規模增至3.2萬億美元 盤前升逾2%

編輯：胡學能