放寬按揭措施未助樓市轉旺 美聯：週末二手屋苑預約睇樓量下跌約3.8%

隨著金管局放寬按揭成數措施出場，尤其對中上價物業的換樓市場帶來利好作用，惟新盤亦乘勢推售，在一手吸納購買力影響下，二手交投及睇樓活動亦受影響。據美聯物業分行統計，本週末(7月15日至16日)15個指標屋苑預約睇樓量錄約351組，按週下跌約3.8 %。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，本月多個全新大型樓盤部署推售，而本週末滙都I及海盈山將首輪推售，不單凍結區內購買力，並搶佔市場焦點，而且個別餘貨盤亦在本週末推出，讓新盤市場增添熱鬧，此外，親海駅亦上載樓書及短期內有望推出，預料亦會受場市場歡迎。反觀，二手市場表現受制於新盤低價開售影響，焦點流向一手，導致二手表現相對疲弱，準買家在二手市場主要物色筍盤，故預約睇樓活動亦在低位横行。

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週末再有全新盤登場，焦點重回一手，本週末港島區4個指標屋苑預約睇樓量按週回落約3%，錄得約96組水平。美聯物業區域營業董事施衍銘表示，太古城本月暫錄得約3宗買賣，交投表現偏軟，惟政府放寬按揭成數措施，將會換樓市場帶來動力，不過在新盤搶焦點影響下，本週末屋苑預約睇樓量稍為減少。美聯物業高級區域經理施志剛亦指出，新盤及餘貨盤持續應市，一手搶客，故客人在二手市場主要物色筍盤物業，而且本週末港島東區現樓新盤加推應市，故二手睇樓活動則較上週遜色。



新盤接連出擊，搶去二手市場購買力，九龍區7個指標屋苑週末預約睇樓量暫錄約120組水平，較上週末127組回落逾5%。美聯物業助理區域經理黃遠基表示，近月新盤市場氣氛熱鬧且貼市價出擊，部分出貨決心較大的業主早前已減價促成交易，惟筍盤消化過後，持貨力強的業主有見新盤承接力強勁而議價空間收窄，導致買賣雙方處於膠著局面，故德福花園本週末預約睇樓量暫時按週回落。美聯物業藍田助理聯席董事曾偉堯表示，藍田KOKO MARE於本週末加推單位應市，加上油塘親海駅剛上樓書及有望短期開價，故部分買家觀望及再作部署，故麗港城本週末預約睇樓量按週回落約8%。

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本週末新界區4個二手指標屋苑預約睇樓量也按週轉跌約2.9%，錄得約135組。美聯物業助理營業董事黃錦瀚表示，暑假雖然吸引不少家庭客出動睇樓，惟新界有新盤開售吸走部分購買力，相互抵銷下，沙田第一城本週末二手預約睇樓活動按週減少3組。美聯物業助理營業董事蔣曜名則表示，憧憬美國息口走勢明朗化，觀望客再次出動尋覓筍盤，故本週末牽晴間的二手預約睇樓量按週靠穩。

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責任編輯：陳詠妍