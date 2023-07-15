沙田第一城再錄蝕讓成交 兩房改一房戶483萬沽 慘蝕57萬離場

近日二手市場蝕讓成交明顯增加，其中指標屋苑沙田第一城再錄蝕讓成交，一個兩房改一房單位日前以483萬元沽出，業主持貨4年，慘蝕57萬離場。

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世紀21奇豐高級分行經理李嘉文表示，市場最新錄得沙田第一城成交，單位為40座中層C室，實用面積304平方呎。單位原屬2房間隔，現已改為1房單位，望內園景。單位放盤3個月，原開價490萬元，微減7萬元以483萬元成交，實用面積呎價15,888元。

據了解，原業主於2019年10月以540萬元購入上址，持貨4年至今沽售，賬面蝕讓57萬元離場，單位期內跌價達11%。

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責任編輯：陳詠妍