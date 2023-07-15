【人物專訪】一試未必定生死 Thei校長劉建德 由飛機學徒踏上航天工程權威之路

下周三（19日）就是DSE文憑試的放榜日，相信各考生都緊張萬分。不少人認為公開試「一試定生死」，只要讀好書才能搵份好工。香港高等教育科技學院（Thei）校長劉建德，卻反其道而行：中學會考幾乎「全科肥佬」，無緣升讀預科，當上了飛機維修學徒。於職場打滾數年後重上學習路，隨即成學霸，一步一步踏上航天工程權威之路。

身為機械航天工程以及產品設計和開發領域的知名學者，劉建德的成長經歷，卻是個非典型的勵志故事。學生年代的劉建德，原來並不是勤奮努力的一群。就讀於何文田名校華英中學的他，提到自己中學時的「戰績」時笑言：「名校也有壞人」，他回憶道：「那時正值人生中『最曳』的時間，我中一已經留班，但老師很疼我們，所以中學畢業後學校有事的話，我也會回去捐錢。」1986年第一次會考，劉建德幾乎全部科目也「肥佬」，但有一科卻拿到「A」級成績，就是D&T（DesignandTechnology，即設計與科技）。翌年再重考多一次，都是失敗而回，未能升讀預科，那時香港飛機工程（HAECO）剛好請飛機工程學徒，不需要太多學歷，中五畢業也可以做，於是他決定到那處當學徒。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

「學校起動」職場體驗計劃復常後首辦 逾30多家機構為140名高中學生提供暑期實習機會，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

當上飛機學徒的生涯十分刻苦，人工低之餘，工時又長，「朝八晚五」的標準工時外，還有可能隨時加班，但劉建德卻非常樂意：「加班有錢是一件樂事，最重要的，是當你有得加班，證明特別師傅看得起你、相信你。」他笑言爭取到年初一上班就特別開心，「可能我的性格捱得，我是潮州人、是隻『牛』來，所以不會覺得很辛苦，反而很慶幸自己每一刻都有東西學。」

4年的學徒生涯，是劉建德人生中最難忘、最快樂的時光，也為他累積了保貴的實戰工作經歷。做學徒時，他學習維修飛機，在那個年代飛機是最先進的機器，也有最先進的材料，他清楚知道飛機每一部分的設計及應用，以上知識可以應用在不同機器的維修上。一次前往澳洲參與扒龍舟比賽的機會，令劉建德深明讀書的重要。「那時在飛機上，我連看菜單也不懂，不懂叫餐，空姐說英文我又不懂聽，當時有個心態，就是要去讀書。」

就是這個原因，他決定重返校園，到澳洲升學，花了6、7年時間，由預備班開始，一步一步完成4年大學課程，再攻讀碩士課程，最後成功獲取墨爾本皇家理工大學航空航天工程學士和碩士學位。其後再於香港理工大學獲得博士學位，並於2002年被任命為助理教授，再逐步晉升為副教授和教授，自此開展他在學術上的生涯。

劉建德與一般學者最大的分別，是他先工作後讀書，令他的教學路更如魚得水。擁實戰工作經驗的他，將現實生活融入教學，把學術界與業界的伙伴關係提升至新層次。劉建德說，在高等教育界教書要教授很多理論，但很多教師未必有實際工作經驗，在教授學生如何應用理論時，未必能清楚解釋。「反過來我是先工作後再讀書，有自己的經驗，適應得很快之餘，整個授課的過程也更好。」

提到職場上的重要轉捩點，就是為理工大學開辦產品設計課程，將工程和產品合起來。「當時沒人敢接，可能我『抵得諗』。其實對一個老師來說，接一個新課程不容易，要從零開始，要重新做教材、課程，也要重新找新的班底及支援。」當時仍是「新仔」的劉建德接下這項大任務，成績也教他意想不到：課程除了收生最多，也是賺錢最多。

以上課程壯大了本港的產品設計及開發基礎，憑着劉建德跟產業的緊密聯系，也為業界培育了重要人才。其中研發長者產品，令劉建德在學術界的成就更上一層樓。由於劉建德的團隊主力從事產品設計，有機構聯絡學校，期望他可以組織義工隊，協助研發長者產品。「當時也沒有同事肯接這項工作，因為在大學，教師要花時間做科研，又要教書；同時，做義工也沒有着數，又幫不到你升職加薪，沒人肯做。」劉建德認為慈善事情值得支持，於是決定接下這項義務工作，積極舉辦中學生產品設計的比賽。「那時我們做了很多產品出來，業界看到這些產品後，知道這個市場很大，就開始來找我，我就為學校取得第一筆100萬元的捐款。」在香港工作期間，劉建德成功協助香港理工大學獲得超過2,000萬元的資金和捐助，用以支持研究和教學活動。



【職場熱話】23歲男做外判文員月薪1.1萬 網民：工資真的很低，轉行吧，詳見【下一頁】

按圖看樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

及至2016年，劉建德轉投澳洲斯文本科技大學擔任副校長（科研發展及成果），主要職責是專注於大學的研究發展，國際關系與合作以及大學的排名戰略。自他加入澳洲斯文本科技大學以來，大學在QS世界大學排名在短短四年間，從600位提高到324位；軟科世界大學學術排名更由550提高至2。他更於2019年被評選為澳洲先進覆合材料研究領域界的領軍人物，每年只有一位學者能獲此殊榮。劉建德究竟如何做到？

他分享說：「首先要知道遊戲規則，如學校要計算甚麼來做排名。當你知道之後，先要看自己學校的長處，然後就要將那些長處配合到排名的系統，逐點去拿分。」他表示，自己剛擔任澳洲斯文本科技大學副校長後，就立即跟當地的企業僱主，以及大學校友接觸，「你要多點接觸外界、見多些人，他們就排名時填評分時就會記得你。」同時，也要改變學校的科研發展，不要太分散整間大學的科研或焦點，要專注做有質素的科研，更要跟外國合作，提高名聲。於澳洲斯文本科技大學工作了7年間，除了成功令學校排名躍升，期內他更為學校累積籌得1,000萬澳元的資金，功成身退。

2022年，家人仍在澳洲的劉建德作出了一個重大決定，就是回港出任香港高等教育科技學院（Thei）的校長，於2022年12月12日起生效，帶領學院的策略發展和營運管理。畢竟Thei不是大學，在香港普羅大眾眼中的知名度也不高，當今香港教育市場競爭激烈，為何他願意接受這項挑戰？

接受挑戰 培訓業界人才

他表示是認同學校的願景及價值觀，「為何我喜歡Thei？就是她『夠落地』，老師跟業界合作很多，教學生之餘也有很多日常的例子給他們，這就可以學以致用，最怕學了後用不到。」

他表示，面對香港積極搶人才的情況下，Thei一直積極了解業界對人才的要求、為業界培訓Future-Ready的學生，非常實用和有意義，因此對這份工作充滿熱情。

以上內容節錄自《iMoney Focus》816期封面故事，詳見【請按此】

同場加映：【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：陳詠妍